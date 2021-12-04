«Ты что, мужика давно не имела?» Пенсионерка в Севастополе пожаловалась на издевательства санитарок

В Севастополе пенсионерка Валентина Стадник пожаловалась на издевательства санитарок в первой городской больнице. Медработницы произвели у нее забор мочи с помощью катетера, доставив жуткую боль. Внук пожилой женщины сообщил «Газете.ru», что ее забрали домой и что они ждут реакции правоохранителей.

Внук пенсионерки опубликовал в социальных сетях видео, на котором женщина рассказала об издевательствах санитарок в севастопольской больнице. Молодой человек также разместил обращение. Он сообщил, что его 71-летнюю бабушку 11 ноября положили в больницу со вторым ишемическим инсультом.

Поначалу все шло неплохо, и Валентина Стадник даже шла на поправку, но в ночь на 24 ноября ее соседка по палате, которая сама не могла встать с кровати, попросила ту позвать санитарок. Пенсионерке пришлось нажать кнопку вызова.

Прибывшие санитарки заявили, что будет производиться плановый забор мочи — якобы по указанию лечащего врача. На часах было около 22:30, хотя обычно забор мочи проводился по утрам, что крайне удивило бабушку.

Валентина Стадник рассказала, что санитарки силой повалили ее и взяли анализ с помощью катетера большого диаметра. Внук сообщил, что его бабушка кричала на всю палату. А санитарки якобы отпускали ехидные комментарии. А после того, как вышли из палаты, якобы обсуждали, что делать с биоматериалом.

«А у меня не двигается нога, она меня придавила к кровати. Перчатки грязные, начала мне разрывать промежности. А та, вторая, вот этот катетер, который размером… Я начала кричать, сильно кричать. Они потом ушли, и уже в коридоре довольные такие голоса говорят: „Ну что, пойдем сейчас выкинем мочу на мусор?“ А еще когда я орала, они меня уже отпустили, одна из этих санитарок говорит: „Ты что, мужика давно не имела?“» — рассказала пенсионерка.

Департамент здравоохранения Севастополя отреагировал на ситуацию. В ведомстве попросили обратиться к ним на почту и завили, что считают целесообразным проведение служебной проверки и выяснение всех обстоятельств.

Бабушку забрали домой. Внук сообщил, что 25 ноября они написали заявление в правоохранительные органы и ждут реакции.