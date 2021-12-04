Названа дата прощания с Ниной Ургант

Прощание с народной артисткой России Ниной Ургант назначено на 8 декабря в ее «родном» Александринском театре. Место захоронения пока неизвестно, сообщил ТАСС.

За годы работы на этой сцене Нина Ургант создала ярчайшую галерею женских образов как в классическом, так и современном репертуаре. Кроме того, она снялась более чем в 70 фильмов.

Самой известной ее работой стала роль бывшей военной медсестры Раи в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Артистка скончалась 3 декабря у себя дома в Санкт-Петербурге.

Олег Басилашвили охарактеризовал также «360» Нину Ургант как «обаятельную и красивую женщину, в которую многие были влюблены». А актер и друг семьи Георгий Штиль добавил, что работать с ней было очень легко, причем «в жизни она не играла — никогда».