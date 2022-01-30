Большие новости 30 января. Умер Леонид Куравлев, новый «омикрон», острый на язык Медведев

Умер прославленный советский и российский актер Леонид Куравлев. В Москве показали рекламу ритуальных услуг с полуобнаженными девушками. Новый «омикрон» появился в Алжире. Очевидцы рассказали подробности пожара в Москве. Эти и другие события 30 января — в дайджесте «360».

Умер Леонид Куравлев

Сегодня умер прославленный советский и российский актер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Последние дни после перенесенной вирусной пневмонии артист провел в хосписе. Туда его направили по рекомендации врачей после госпитализации в больницу в Коммунарке. Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многие другие.

Реклама ритуальных услуг

Оригинальную рекламу устроила московская служба ритуальных услуг. Компания Horonim сняла рекламный ролик, в котором приняли участие полуобнаженные модели. Видео появилось в аккаунте фирмы в TikTok. Пользователи социальных сетей неоднозначно отнеслись к рекламе. Многие сочли, что это кощунство. Другие же оценили ролик и сказали, что такую фотосессию стоит повторить.

Новый «омикрон» в Алжире

В Алжире выявили первые случаи заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» — BA.2. Ранее эту разновидность обнаружили в Великобритании. Пока медики предполагают, что именно эту разновидность сложнее распознать, потому что обычные тесты могут его не распознать. С таким заявлением выступил американский врач Джон Браунштейн.

Как сгорела «героическая» квартира в Чертанове

Квартира на Дорожной улице в Чертанове накануне сгорела буквально за пять минут. Ирина снимала ее с тремя молодыми людьми. Внезапно там выключился свет и вспыхнула проводка. Огонь быстро охватил всю квартиру. Первым попытался выбежать Игорь, но к тому моменту пламя уже было достаточно сильным, сейчас молодой человек в реанимации вместе с еще одним мужчиной.

Медведев назвал идиотами болельщиков Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев снова позволил себе дать волю эмоциям на Australian Open. После того, как он проиграл в финальном состязании Рафаэлю Надалю, спортсмен выразил недовольство тем, как вели себя поклонники испанского теннисиста. Они кричали на трибунах и позволили себе откровенно радоваться всем ошибкам россиянина. В итоге Медведев назвал их пустоголовыми идиотами.

Текст дня

Прославленный актер Леонид Куравлев окончил знаменитый ВГИК, там он учился в мастерской Бориса Бибикова. В 1960 году после окончания вуза его приняли в Театр-студию киноактера. Там он отработал до 1992 года. Каким был дальнейший творческий путь одного из ведущих советских киноактеров, в материале «360».