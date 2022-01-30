Умер Леонид Куравлев

Ушел из жизни российский и советский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. О смерти артиста сообщил Первый канал.

О кончине выдающегося актера стало известно 30 января. Леонид Куравлев, известный по фильмам «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многим другим, последние дни провел в хосписе, куда его направили по рекомендации врачей после лечения в больнице в Коммунарке.

О госпитализации Куравлева стало известно в начале января. У актера диагностировали воспаление легких, но коронавирус не подтвердился. В Коммунарке ему вылечили пневмонию и выписали, 22 января артиста перевели в другое медицинское учреждение.

Дату и место прощания с актером объявят позднее.

Друзья артиста рассказывали, что в последние годы он вел затворнический образ жизни, переживая утрату любимой супруги Нины Васильевой, которая оставила его в 2012 году. Художник Никас Сафронов говорил, что артист все время думал о смерти, и в последнее время почти перестал выходить на связь.