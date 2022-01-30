Первые случаи заражения новой разновидностью «омикрона» выявили в Алжире

В Алжире выявили первые случаи заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» — BA.2. Ранее эту разновидность обнаружили в Великобритании.

Предположительно, новый вариант «омикрона» BA.2 сложнее распознать, чем классический. Дело в том, что он неподвластен обычным тестам, которые применяются в мировой практике. Это отметил американский врач Джон Браунштейн.

Однако по мнению вирусолога Павла Волчкова, нового подштамма «омикрона» не стоит опасаться. Он заявил, что новая разновидность вируса действительно может начать активно распространяться, но едва ли вытеснит классический вариант.

Волчков добавил, что вспышка нового штамма вируса оказалась достаточно сильной по всему миру, но вряд ли она окажется долгой. В то же время вирусолог обратил внимание на то, что вариант коронавируса «омикрон» отличается большой динамичностью. По словам специалиста, уже сейчас начали конкурировать между собой несколько видов подштаммов «омикрона».