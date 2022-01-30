«У них нет мозгов». Медведев назвал идиотами болельщиков Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев снова дал волю эмоциям на Australian Open. Проиграв в финале Рафаэлю Надалю, он высказал свое недовольство поведением болельщиков испанца, которые кричали с трибун и радовались ошибкам россиянина. Медведев назвал их пустоголовыми идиотами в эфире Eurosport.

Медведев на этот раз не стал пререкаться с судьей. Зато не поскупился на хамство в отношении ликующих болельщиков на трибунах, которые радовались победе его соперника.

«Они идиоты. У них нет мозгов. Пустоголовые. Должно быть, их жизнь очень плоха», — сказал теннисист.

«Empty brains… their lives must be very bad!»



Daniil Medvedev makes his feelings clear about the Melbourne crowd 😡#AusOpen | @DaniilMedwedpic.twitter.com/WBFEKt9wBb — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

Пятая ракетка мира обыграла вторую со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался почти пять с половиной часов. Надаль выразил уверенность, что Медведев еще станет победителем Australian Open.

Ранее Медведева оштрафовали почти на миллион рублей за неприличный жест и ругань с судьей во время полуфинального матча с греком Стефаном Циципасом. Россиянина разозлило то, что Циципасу во время матча постоянно подсказывает его отец-тренер, а судья не делал никаких замечаний, хотя это является нарушением.