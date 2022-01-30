От Пашки Колокольникова до генерала. Каким был творческий путь Леонида Куравлева

Ушел из жизни народный артист России Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Путь актера он начал еще в 1960 году. Стихией Куравлева были комедийные ленты, за роли в которых его любили миллионы зрителей.

Родители Куравлева не имели отношения ни к театру, ни к кинематографу. Отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером. В 1941 году семью выслали из Москвы на Север из-за ложного обвинения. Спустя несколько лет они снова вернулись в столицу.

Куравлев учился на актерском отделении Всесоюзного государственного института кинематографии, в мастерской Бориса Бибикова. В 1960 году после окончания вуза его приняли в Театр-студию киноактера. Там он проработал до 1992 года.

«С Пашки Колокольникова я начался как актер»

Первый кинодебют Куравлева состоялся еще в студенчестве. В 1960 году он исполнил роль матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». В том же году он сыграл в дипломной работе режиссера Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают», через год принял участие в съемках картины «Когда деревья были большими» Льва Кулиджанова, где сыграл Леньку.

В 1964 году он сыграл в фильме Шукшина «Живет такой парень», тогда роль Пашки Колокольникова принесла Куравлеву большой успех. На следующий год Шукшин пригласил его для участия в фильме «Ваш сын и брат».

Больше всего ролей Куравлев сыграл в комедиях. Он стал известен на весь Советский Союз благодаря фильмам Леонида Гайдая. С режиссером он сотрудничал в 1970–1980 годах. Многие любят его за роль Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Не менее яркий образ — Володька Завитушкин в комедии «Не может быть».

В числе лучших комедийных работ Куравлева — роль Шуры Балаганова в «Золотом теленке» Михаила Швейцера, Афанасия Борщова в кинокартине «Афоня» Георгия Данелии.

Хотел сбежать от своих простаков

Запомнились зрителям и отрицательные персонажи в исполнении Куравлева. Например, Сорокин в фильме «Неподсуден» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, Айсман в телесериале «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.

Куравлев позже вспоминал, что в какой-то момент актерской карьеры ему захотелось бежать «от своих простаков», поэтому он с трудом, но отказался сняться у Шукшина «В печках-лавочках».

«Да и предложения в тот момент были подходящие: «Семнадцать мгновений весны», «Робинзон Крузо». Но и Василия Макаровича я не мог обидеть — это он ведь меня породил: с Пашки Колокольникова я начался как актер», — говорил он.

В 80-е Куравлев принимал участие в съемках телефильмов «Место встречи изменить нельзя», «Мы, нижеподписавшиеся», «Ищите женщину», комедии «Дамы приглашают кавалеров», трехсерийной киноленте «Маленькие трагедии». В 1985 году на экраны вышел фильм «Самая обаятельная и привлекательная», где Куравлев сыграл Мишу Дятлова. Картина пользовалась огромной популярностью.

В 1990-е годы Куравлев появлялся на экранах в фильмах «Мордашка» и «Сделано в СССР», «Как живете, караси?», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Сыграл в комедии «Ширли-мырли».

Генералы и полковники Куравлева

В дальнейшей карьере Куравлева было много ролей разных генералов и полковников. В таком амплуа он предстал в сериалах «Бригада», в сериале «Сыщики» сыграл полковника уголовного розыска Лютикова, а в шестой, седьмой и восьмой части «Улиц разбитых фонарей-6,7,8» — полковника Ершова.

Среди последних работ — участие в фильмах «Турецкий гамбит», «Наследники», «Книга мастеров» и «Весь этот джем».

На счету Куравлева — более 200 ролей в кино. В 1977 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Актер был кавалером ордена «Знак Почета», лауреатом приза за творческий вклад в российский кинематограф кинофестиваля «Виват, кино России». В 2006 году ему вручили орден святого Александра Невского «За труды и Отечество», а в 2012 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Комедийных персонажей Куравлева даже спустя десятки лет после выхода фильмов продолжали любить зрители. В 2010 году в Ярославле жители установили скульптуру с героями фильма «Афоня», где Куравлев сыграл сантехника, а Евгений Леонов — штукатура Колю. Дело в том, что большую часть сцен картины снимали именно в этом городе.

Болезнь и смерть

Куравлев был женат на Нине Васильевой. Их брак продлился более 50 лет. Она скончалась в 2012 году. У актера осталось двое детей — дочь Екатерина и сын Василий. После смерти супруги он стал затворником. Почти не выходил на связь с близкими.

В начале января этого года актер попал в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию. Перед госпитализацией он полгода провел в пансионате, куда его поместил сын.

После Коммунарки Куравлева направили в хоспис для паллиативной помощи. Об этом рассказали источники kp.ru. По данным издания, у артиста выявили тяжелое поражение мозга.

Актер ушел из жизни 30 января.