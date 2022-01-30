Ритуальное агентство устроило фотосессию с моделями в нижнем белье на гробах

Столичная ритуальная компания Horonim.ru сняла рекламу гробов, в которой приняли участие полуобнаженные модели. Видео опубликовали в TikTok фирмы.

Московская служба ритуальных услуг сняла рекламу гробов с моделями в нижнем белье в декорациях средневековой усыпальницы. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на такую съемку. В комментариях часть аудитории посчитали это кощунством, но нашлись и те, кому идея понравилась и кто захотел повторить такую фотосессию.

Представитель фирмы комментировать ситуацию отказался, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в Испании один из крупнейших производителей на ритуальном рынке также проявил креатив и начал производить гробы, похожие на те, что были показаны в популярном корейском сериале «Игра в кальмара». Речь идет о черных гробах с розовой лентой с бантом, похожих на подарочную коробку.