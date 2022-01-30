«Кожи не осталось даже». Спасенная из окна в Чертанове девушка раскрыла подробности пожара

Девушка Ирина, спасенная во время пожара из окна дома в московском Чертанове, рассказала, что буквально вся квартира сгорела меньше чем за пять минут. В квартире находились еще трое ребят, двое из них в реанимации. Подробностями она поделилась с РЕН ТВ.

Квартиру в доме на Дорожной улице, в которой начался пожар, Ирина снимала вместе с тремя молодыми людьми. Вчера они все вчетвером сидели дома. Ирина была в комнате с Тимуром, а Игорь и Адель сидели на кухне.

«Резко выключился свет. Ребята, что были на кухне, почувствовали запах горящей проводки, вышли открыли дверь и все произошло слишком быстро», — рассказала она.

Пожар быстро перекинулся на всю квартиру. Первым попытался выбежать Игорь, но к тому моменту уже все сильно полыхало, и сейчас он в реанимации.

«У него сейчас 34% ожогов всего тела, он в критическом состоянии. Много где кожи не осталось даже. Также в реанимации Тимур», — сообщила она.

Когда вся комната уже была в огне, Тимур и Адель повисли на карнизе и начали стучаться ногами в окно на этаже ниже.

«За четыре минуты сгорела вся квартира», — уточнила девушка.

Сосед снизу, Константин Кремлин, заметил двух ребят и помог им забраться в квартиру, а потом уже они затащили туда девушку.

По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за неисправности проводки.

Спасатель Максим Штыб ранее в беседе с «360» заявил, что ребята, которые вытащили девушку из окна на девятом этаже, действовали правильно.