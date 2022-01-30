facebook_pixel
    30 января 2022, 16:09

    «Кожи не осталось даже». Спасенная из окна в Чертанове девушка раскрыла подробности пожара

    Девушка Ирина, спасенная при пожаре в Чертанове: вся квартира сгорела за 4 минуты

    Александр Блинов

    Девушка Ирина, спасенная во время пожара из окна дома в московском Чертанове, рассказала, что буквально вся квартира сгорела меньше чем за пять минут. В квартире находились еще трое ребят, двое из них в реанимации. Подробностями она поделилась с РЕН ТВ.

    «Кожи не осталось даже». Спасенная из окна в Чертанове девушка раскрыла подробности пожара

    Квартиру в доме на Дорожной улице, в которой начался пожар, Ирина снимала вместе с тремя молодыми людьми. Вчера они все вчетвером сидели дома. Ирина была в комнате с Тимуром, а Игорь и Адель сидели на кухне.

    «Резко выключился свет. Ребята, что были на кухне, почувствовали запах горящей проводки, вышли открыли дверь и все произошло слишком быстро», — рассказала она.

    Пожар быстро перекинулся на всю квартиру. Первым попытался выбежать Игорь, но к тому моменту уже все сильно полыхало, и сейчас он в реанимации.

    «У него сейчас 34% ожогов всего тела, он в критическом состоянии. Много где кожи не осталось даже. Также в реанимации Тимур», — сообщила она.

    Когда вся комната уже была в огне, Тимур и Адель повисли на карнизе и начали стучаться ногами в окно на этаже ниже.

    «За четыре минуты сгорела вся квартира», — уточнила девушка.

    Сосед снизу, Константин Кремлин, заметил двух ребят и помог им забраться в квартиру, а потом уже они затащили туда девушку.

    По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за неисправности проводки.

    Спасатель Максим Штыб ранее в беседе с «360» заявил, что ребята, которые вытащили девушку из окна на девятом этаже, действовали правильно.