Российские банки теперь не будут автоматически списывать соцвыплаты в счет погашения долгов: президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий подобные трансакции. Певица Марина Хлебникова проведет Новый год в кругу семьи. СМИ рассказали, что ее выписали из больницы. А Ольге Бузовой досталось за сцену с живым тигром. Оседлать животное предложили братья Запашные. Чем еще живет Россия в канун 31 декабря — в дайджесте «360».

Нет списаниям

Банкам в России придется получать дополнительное согласие заемщика отдельно по каждой социальной выплате, если их хотят списать в счет погашения задолженности по потребительским кредитам. Автоматически делать это запретил подписанный Владимиром Путиным закон.

Нельзя будет в том числе взыскивать долги с пособий у россиян с детьми, беременных женщин, президентских и правительственных выплат как мер соцподдержки отдельным категориям граждан и получаемых малоимущими.

Хлебникову выписали

Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Марина Хлебникова отправилась из больницы домой. Правда, пока что официального подтверждения выписки от агента артистки или из медицинского учреждения не поступало.

Хлебникова оказалась под наблюдением врачей после пожара, который произошел в ее квартире 18 ноября. Говорили, что у певицы сильно обгорело лицо и она получила ожог глаз. Довольно длительное время Хлебникова находилась в реанимации на ИВЛ.

Верхом на тигре

Ольге Бузовой предложили спеть сидя на тигре. Фрагмент выступления певицы в новогодней программе на ТНТ появился в Сети. В ролике братья Запашные вывели на сцену живого хищника и пригласили Бузову оседлать его.

Артистка на видео разразилась криком, зрители в студии — аплодисментами, а интернет-пользователи — негодованием. Многие предложили подать официальные жалобы и обратиться с критикой в аккаунты ТНТ и Запашных.

Иск через «Госуслуги»

Россиянам разрешили подавать иски, жалобы, представления и другие судебные документы в электронном формате. Для этих целей можно пользоваться сайтом госуслуг, определенной Верховным судом РФ информационной системой или системой электронного документооборота.

Инициатива законодателей должна повысить гарантии прав граждан на судебную защиту.

Соловки — федеральный памятник

Соловецкие острова признали памятником культуры федерального значения. Их классифицировали как религиозно-историческое место XV–XX веков.

Общая площадь Соловецкого архипелага составляет около 350 квадратных километров. Его считают самым крупным в Белом море. В XV веке на Соловках поселились отшельники Кирилло-Белозерского монастыря. А в советские годы на территории монастыря основали первый в истории СССР лагерь особого назначения.

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В 2022 году в России изменятся правила постановки автомобиля на учет. При регистрации машины старше четырех лет в ГИБДД потребуется диагностическая карта. Разбирались, какие еще нужны документы и сколько времени отводится новому владельцу на оформление бумаг.