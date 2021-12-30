Списывать соцвыплаты в счет погашения долгов запретили законом

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам автоматически списывать соцвыплаты в счет погашения долгов граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь для списания социальных выплат в целях погашения задолженности по потребительским кредитам банкам требуется дополнительное согласие заемщика отдельно по каждой выплате.

В частности, запрещено взыскивать пособия и выплаты с граждан, имеющих детей, беременных женщин, выплаты президента и правительства РФ в качестве мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми, выплаты малоимущим гражданам.

Согласно этому закону, должник вправе обратиться в банк, исполняющий требования о взыскании денежных средств или об их аресте, и предоставить заявление о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума по России (или прожиточного минимума субъекта РФ, если его величина превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране).

Закон имеет обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет с 1 января 2021 года. Поэтому заемщик сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть списанные деньги, даже если ранее он дал согласие на списание этих средств.

Ранее сообщалось, что с 1 января российских пенсионеров освободят от удержания денежных средств в случае признания их банкротом.