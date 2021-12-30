«Очередной позор»: ТНТ раскритиковали за номер с тигром и Бузовой

В Сети вызвал бурное негодование новый ролик ТНТ. Там Ольге Бузовой предложили спеть, сидя на живом тигре. Видео поделились сами братья Запашные в Instagram.

В соцсетях появился анонс новогодней программы на телеканале ТНТ. В рекламе показали отрывок, где Ольге Бузовой предложили поработать с необычным «реквизитом» — живым тигром.

Братья Аскольд и Эдгар Запашные вывели на сцену зверя, а Ольге Бузовой сказали, что она должна будет спеть, сидя на нем. При этом артистку попросили попадать в ноты, так как у животного якобы «очень хороший слух».

При этом Бузова была очень напугана, так что в какой-то момент перестала петь и начала кричать.

В Сети раскритиковали приглашение братьев Запашных в эфир телеканала, так как именно они являются главными лоббистами присутствия животных в цирке. При этом многие другие заведения отказываются от использования диких зверей из-за жестокости методов, которые применяются при дрессировке.

«Теперь еще и ТНТ на всю страну пропагандирует использование животных», — возмутились пользователи Instagram.

Правда, как Ольга Бузова садится на тигра, в ролике не показали. Артистке закрыли маской глаза, а камера снимала певицу по пояс, так что некоторые комментаторы предположили, что тигра могли увести.

В то же время многие заметили, что в студии все равно было достаточно шумно, а животному в таких условиях находиться как минимум некомфортно. Многие даже предложили обратиться с официальными жалобами и критикой в аккаунты ТНТ и Запашных.

Ранее скандал вызвало появление живого тигренка на «Голубом огоньке» в руках у Николая Баскова. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов даже пообещал обратиться в Росприроднадзор из-за того, что на передаче, очевидно, не было условий для содержания дикого животного.