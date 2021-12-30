Памятка для водителей. Как поставить новое авто на учет в 2022 году

Покупка нового авто или мотоцикла — приятная процедура, которая знакома каждому водителю. Но ее могут омрачить возможные штрафы. Избежать их поможет знание закона и порядок постановки машины на учет. В 2022 году эти правила несколько изменятся. Появится новый документ — диагностическая карта, которая потребуется для постановки на учет.

Документы для постановки авто на учет в 2022 году

В 2022 году при регистрации в ГИБДД машины старше четырех лет нужен будет новый документ — диагностическая карта. Такое требование появилось в законопроекте об отмене обязательного техосмотра. Его приняла Госдума в третьем чтении, а позже одобрил Совет Федерации.

Теперь техосмотр для владельцев частного транспорта будет добровольным. В обязательном порядке диагностическую карту придется обновлять тем, кто занимается коммерческими перевозками. Среди частников это придется делать хозяевам машин и мотоциклов старше четырех лет, а также при смене владельца или же при внесении изменений в конструкцию транспорта.

Вне зависимости от того, проходило авто регистрацию у дилера, через МФЦ или же в ГИБДД, теперь автолюбителям понадобятся для постановки на учет заявление от владельца, удостоверяющий личность документ, свидетельство о регистрации (СТС) и паспорт (ПТС), полис ОСАГО, квитанция об оплате госпошлины, основания для постановки на учет, а также диагностическая карта.

Отмена обязательного техосмотра коснется примерно 50 миллионов транспортных средств, легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — подчеркнул Володин.

Когда нужно ставить машину на учет

Новый собственник должен успеть зарегистрировать авто в течение 10 дней после покупки машины. До этого момента можно ездить без номеров и при этом без риска быть оштрафованным. Правда, в столице такое авто все равно могут эвакуировать, даже если водитель оставил транспорт в специально отведенном для этого месте. Дело в том, что с 2017 года такие машины признаются потенциально опасными и увозятся на специальные стоянки. После этого уже находят владельца авто. Делается это согласно решению Антитеррористической комиссии.

Если же собственник не получил номера за отведенные 10 дней, его могут оштрафовать на полторы-две тысячи рублей. Сделают это на основе статьи 19.22 («Нарушение правил регистрации»).

Кому не нужно ставить машину на учет

Однако не все автомобили необходимо ставить на учет. Обязательной регистрации подлежат все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более четырех киловатт, а также те, чья скорость может превышать 50 километров в час. Более того, необходимо регистрировать транспорт и прицепы, которые привезены в Россию из других стран и находятся на ее территории временно — на срок более одного года.

Таким образом, по-прежнему освобождены от обязательной регистрации собственники транспортных средств мощностью до четырех киловатт либо с максимальной скоростью не более 50 километров в час.