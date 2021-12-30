Соловецкие острова стали памятником культуры федерального значения. Об этом говорится в опубликованном Министерством культуры указе.

Министр культуры Ольга Любимова подписала документ 26 ноября 2021 года, а зарегистрирован месяц спустя, 27 декабря.

Соловецкие острова классифицировали как религиозно-историческое место, датируемое XV–XX веками. В состав Соловецкого архипелага входят острова Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий и Малый Заяцкий.

Соловецкий архипелаг считается самым крупным в Белом море, его общая площадь равна почти 350 квадратным километрам.

Известность Соловки получили в XV веке, когда там поселились отшельники Кирилло-Белозерского монастыря. Они стали активно распространять христианство среди местного языческого населения.

В советское время на территории Соловецкого монастыря работал первый в истории СССР лагерь особого назначения. По некоторым данным, через его стены прошло более миллиона заключенных.

Среди них были академики Дмитрий Лихачев, Александр Баев и Матвей Яворский, философы Павел Флоренский и Юлия Данзас, историк Борис Ширяев и многие другие.

Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А Соловецкий музей-заповедник относится к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.