Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в пожаре в собственной квартире, выписали из больницы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Официального подтверждения этого от агента певицы или медицинского учреждения пока не поступало.

Ранее сообщения о выписке артистки уже появлялись в СМИ. Тогда директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опровергал эти слухи. По его словам, сами врачи еще не знают точных дат, когда смогут отпустить певицу на амбулаторное лечение.

Марина Хлебникова проходит лечение после пожара в собственной квартире 18 ноября. По некоторым данным, у певицы сильно обгорело лицо. Ранее сообщалось, что Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи.

Также СМИ писали о диагностированном ожоге глаз у певицы. Долгое время артистка провела на аппарате ИВЛ в реанимации в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, пожар в квартире Хлебниковой начался с ее кровати. Певица могла заснуть с непотушенной сигаретой.