Судебные иски можно будет подать через «Госуслуги»

Судебные документы, включая иски, жалобы, представления теперь стало возможным подавать в «электронном» формате. Закон, позволяющий так делать, подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для подачи документов электронно можно использовать сайт госуслуг, информационной системы, определенной Верховным судом РФ, или через систему электронного документооборота. Тем самым законодатели намеревались повысить гарантии прав граждан на судебную защиту.

Помимо этого, Путин подписал сегодня закон, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на природу, включая владельцев угольных шахт. На это отведено пять лет до конца срока эксплуатации объектов. Кроме этого, закон вводит положения об «окрашивании» экоплатежей для недопущения их нецелевого использования.

Ранее президентом был также подписан закон о запрете списывать социальные выплаты в счет погашения долгов. Для этого отныне требуется дополнительное согласие заемщика отдельно по каждой выплате.