Большие новости 24 октября. Вакцинация для кормящих, падение самолета в Рузе, умер режиссер «Улицы разбитых фонарей»

Кормящим женщинам тоже разрешили привиться от коронавируса. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС. Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» и «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин. СК завел уголовное дело после крушения самолета А-22 в Рузском городском округе — в Сети появилось видео с моментом падения. О главных новостях этого дня — в материале «360».

Защита от ковида для кормящих мам

Женщины, которые кормят детей грудью, теперь тоже могут сделать прививку от коронавируса. Они могут вакцинироваться «Спутником V» — Минздрав РФ уже исключил кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации.

При этом прививку первой российской вакциной пока не могут делать люди с гиперчувствительностью к компонентам, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения, а также дети до 18 лет.

«Улицы разбитых фонарей» лишились режиссера

Умер режиссер Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Что стало причиной смерти, пока не уточняется. При этом в киностудии «Ленфильм» сообщили, что он скончался накануне.

Наибольшую популярность Рогожкин получил благодаря таким работам, как «Улица разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты», «Ради нескольких строчек…», «Золотая пуговица», «Мисс миллионерша», «Караул», «Третья планета», «Чекист», «Жизнь с идиотом» и «Акт».

Крушение А-22 в Рузе

Самолет А-22 разбился в Рузе. В результате крушения погибли два человека — СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительным данным, причиной случившегося могла стать ошибка пилотирования.

В Сети появилось видео, снятое на месте авиакатастрофы. На кадрах видно, что самолет упал в поле и загорелся — от него почти ничего не осталось, пожарные тушили обломки.

Мошенники не дремлют

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с СМС. Советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков отметил, что они начали регистрировать номера телефонов людей на десятках ресурсов, в том числе в микрофинансовых организациях. После этого им начинает приходить большое количество сообщений с кодами — их и выманивают злоумышленники.

Мошенники также связываются с жертвой в разных мессенджерах, чтобы войти в доверие. Иногда им удается уговорить жертву прислать скриншот с кодом — этого достаточно, чтобы оформить микрозаем.

Экскурсоводы против Самойлова

Экскурсоводы программ про свердловский рок исключат упоминания группы «Агаты Кристи». Такое решение они приняли после выступления Вадима Самойлова во время «Ночи музыки» со сцены Ельцин-центра. Тогда он, используя матерные выражения, обругал эту площадку, а также либералов и ЛГБТ и отказался извиняться.

Певец подчеркнул, что Ельцин-центр ведет антигосударственную деятельность. Он также отметил, что может извиниться только за мат перед зрителями, но не считает остальные свои действия ошибочными.

Путин и отдых

Владимир Путин однажды выбрал место для отдыха, впечатлившись статьей иностранного туриста о путешествии по России. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что президенту понравился материал в международном журнале о природе. На следующий год они отправились отдыхать именно туда.

Ранее отдых Путина и Шойгу в Сибири подстегнул турфирмы разработать туристический маршрут по местам, где любит проводить отпуск российский лидер. Этим займется Ростуризм совместно с туроператорами.