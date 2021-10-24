Появилось видео с места падения самолета А-22 в Рузе

Уголовное дело завели после крушения самолета А-22 в Рузе, в результате которого погибли два человека. Об этом старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте Елена Марковская сообщила РИА «Новости».

В Сети появилось видео, снятое на месте авиакатастрофы. Самолет упал в поле и загорелся. На кадрах показано, как пожарные тушат обломки воздушного судна. От него почти ничего не осталось. Уцелела только хвостовая часть.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщили в СК.

В качестве предварительной версии крушения высокоплана рассматривается ошибка пилотирования, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

В МЧС ранее сообщили, что высокоплан Аэропракт A-22 потерпел катастрофу в районе деревни Ватулино. Самолет упал на территории аэроклуба «Аэроклассика». После этого произошло возгорание на площади пяти квадратных метров. На борту находились два человека, они погибли. На земле разрушений нет.