«Почему он сумел, а мы нет?» Шойгу рассказал, как Путин выбирал места для отдыха

Президент РФ Владимир Путин однажды выбрал место для отдыха, впечатлившись статьей иностранного туриста о путешествии по России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в эфире канала «Россия 1».

Глава оборонного ведомства однажды показал президенту международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывал об удивительных местах в России.

«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: „Ну почему он сумел, а мы?“ И мы буквально на следующий год были в этом самом месте», — рассказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин и Шойгу в сентябре отправились на отдых в тайгу, где провели несколько дней. Они спали в палатках, гуляли по лесу, катались на катере и рыбачили. Кадры с этой поездки вдохновили многих россиян на такие же путешествия. Каникулы президента и министра даже подстегнули турфирмы. В начале октябре в Ростуризме сообщили, что ведомство совместно с туроператорами займется разработкой туристического маршрута по местам, где любит отдыхать российский лидер.