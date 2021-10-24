Кормящим матерям разрешили вакцинироваться «Спутником V»

Кормящим женщинам теперь тоже можно привиться от коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, Минздрав РФ исключил кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость», — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Пока прививка от коронавируса остается противопоказана людям с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодым людям до 18 лет, а также тем, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения. Эти показания касаются только вакцины «Спутник V».

Ранее россиянам с медотводом от прививки от коронавируса посоветовали уехать за город, чтобы избежать заражения. По словам экспертов, таким людям нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных.