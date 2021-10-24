Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Рогожкин

В воскресенье стало известно о смерти режиссера известных фильмов и сериалов Александр Рогожкин. Об этом на своей странице в Facebook рассказала кинокритик Ольга Шервуд.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен. Мы были дружеские знакомцы с 1974-го. Последние годы, увы, прошли совсем без него. Сейчас слов нет, <…> он был философ и „смерть поправ“, конечно», — написал она.

Рогожкину было 72 года. Что стало причиной смерти, не уточняется. В киностудии «Ленфильм» тоже подтвердили смерть режиссера. По их данным, он скончался накануне.

Александр Рогожкин — народный артист России, лауреат государственной премии РФ, его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей. Его творения полюбили все россияне. В первую очередь он стал известен благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей», фильму «Особенности национальной охоты», также он создал «Ради нескольких строчек…», «Золотую пуговицу», «Мисс миллионершу», «Караул», «Третью планету», «Чекиста», «Жизнь с идиотом» и «Акт».

В начале октября умер режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев.