Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС

Мошенники не перестают придумывать разные схемы обмана. Последнее время россиянам стоит быть внимательнее с СМС. Об этом рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с МФО и СМС-бомберами, которые начали использовать злоумышленники для оформления микрозаймов. Номер человека регистрируется на десятках ресурсов, в том числе в МФО, после приходит множество сообщений с кодами, которые и выманивают мошенники.

Помимо этого, злоумышленники связываются с жертвой в разных мессенджерах, чтобы войти в доверие. Некоторым удается уговорить человека прислать скриншот экрана с входящими СМС якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Всего этого мошенникам достаточно, чтобы оформить микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове плохо срабатывает», — рассказал эксперт в интервью РБК.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой мошенников во время переписи. Как оказалось, отличить настоящих переписчиков от проходимцев совсем не сложно.