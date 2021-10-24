Экскурсоводы решили убрать из своих программ «Агату Кристи» после скандальной речи в Ельцин-центре
Экскурсовод Толмачева заявила, что не хочет вносить в программу Вадима Самойлова после его речи о Ельцин-центре
Экскурсоводы программ про свердловский рок исключат упоминания группы «Агаты Кристи» из своих программ после выступления Вадима Самойлова во время «Ночи музыки». Об этом экскурсовод Светлана Толмачева написала на своей странице в Facebook.
«У меня был план на большое интервью. Ничто не предвещало. Но после „Ночи музыки“ обнуляю все свои намерения. Разочарование в людях — самое печальное, что периодически происходит в моей жизни», — написала женщина.
Под постом отметилась основательница клуба экскурсий «ЕкаХод» Светлана Гоцуленко. Она заявила, что тоже обойдется без рассказов об «Агате Кристи» в своих иммерсивных экскурсиях.
Последнее выступление основателя группы Вадима Самойлова, которое проходило в Ельцин-центре, закончилось скандалом. Музыкант обругал эту площадку, а также либералов и ЛГБТ. При этом извиняться он наотрез отказался. В его речи звучал мат. По его словам, Ельцин-центр ведет антигосударственную деятельность. Когда певец общался с журналистами, он отметил, что мог бы извиниться перед зрителями за мат, но в целом он считает, что сказал все правильно.