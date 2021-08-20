Большие новости 20 августа: переговоры Меркель и Путина, изменение климата в России и указ о санкциях

Президент Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Изменение климата приведет к засухе в южных регионах страны. Президент США Джо Байден разрешил вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Переговоры Путина и Меркель

Ангела Меркель последний раз посетила Россию, будучи канцлером Германии. Она провела переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Президент отметил, что встреча в Большом Кремлевском дворце прошла в конструктивной и деловой обстановке. Стороны обсудили перспективы развития отношений и ряд других вопросов.

Изменение климата

Южные регионы России при изменении климата столкнутся с дефицитом влаги и засухой. Это станет последствием повышения температуры, предупредил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Самой тяжелой ситуация будет в Крыму, где могут появиться проблемы с водной безопасностью полуострова, а ливни станут интенсивнее.

Санкции США

Президент США Джо Байден разрешил вводить санкции против «Северного потока — 2». Он подписал указ, позволяющий вводить ограничения против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода.

Пропавшая девочка

Пропавшую в Смоленской области девочку нашли живой. Годовалый ребенок пропал утром 17 августа около села Шлыково Темкинского района. Правоохранители завели дело об убийстве. Трое суток девочку искали поисковые отряды, добровольцы, полицейские, военные и водолазы. В итоге ребенка удалось найти живым и передать медикам.

Шесть «квадратов» для инвалида

Инвалиду-колясочнику Александру Бодулину из Кемерова вместо квартиры в аварийном доме предложили жилье площадью шесть квадратных метров. Причем мужчине обязаны предоставить специальную квартиру, которая подходит по ГОСТ для инвалидов-колясочников. Пока Бодулин не обращался в суд, но прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку.

Робот Илона Маска

К 2022 году компания Маска выпустит антропоморфного робота-помощника Tesla Bot. Он будет выполнять «сложные и скучные задачи», а на его «лице» будет выводиться полезная информация. Эксперты в области робототехники не поддержали порыв предпринимателя, так как реальной пользы от робота ждать не стоит.