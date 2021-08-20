Илон Маск заявил, что к 2022 году его компания выпустит антропоморфного робота-помощника Tesla Bot. Он будет предназначен для выполнения «сложных и скучных задач», а на «лице» будет выводиться полезная информация. Но реальной пользы от новинки ждать не стоит — человекоподобный робот нужен лишь как пиар-ход, а настоящие задачи лучше выполняют обычные узконаправленные машины.

На корпоративной конференции Тesla глава компании Илон Маск заявил, что к 2022 году планирует создать антропоморфного робота Tesla Bot. Прототип должен быть ростом с человека — 172 сантиметра, а весить будет порядка 56 килограммов.

Среди систем обещают встроенный искусственный интеллект, монитор, на который будет выводиться информация, и набор датчиков, которые уже применяются в электромобилях компании. По словам предпринимателя, Tesla Bot сможет ходить со скоростью восемь километров в час и поднимать предметы весом до 20 килограммов.

Сомнительная ценность

Эксперты в области робототехники энтузиазм Илона Маска не поддержали. Генеральный директор KIKI RoboLab Владимир Венеров заявил «360», что о создании человекоподобных роботов-помощников специалисты задумывались давно, но это очень сложная задача, которая к тому же не имеет большого практического смысла.

«Если говорить про исполнение каких-то узконаправленных функций, то правильнее и проще использовать не в чистом виде антропоморфного робота, который будет пытаться изображать какого-то универсального заменителя человека, а именно машины, направленные на конкретные задачи», — объяснил он.

В качестве примера таких уже действующих узкоспециализированных роботов-помощников Венеров назвал роботы-пылесосы, которые широко распространены в быту, и роботизированные тележки, которые выполняют логистические задачи на складах. Использование таких машин значительно удобнее, так как их функционал и архитектура построения заточены под конкретные цели. Уподобление роботов человеку в таких вопросах только усложнит работу.

Правильно раскладывать помощь в быту на отдельные составляющие, а не пытаться решить все-таким универсальным роботом-человеком Владимир Венеров.

Генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов добавил, что от создания человекоподобного робота может возникнуть больше проблем, чем их решений. Главная причина в том, что сейчас мир и без того сильно роботизируется, из-за чего люди перестают участвовать в производстве и теряют рабочие места.

«Такие роботы, наверное, могут быть полезными на фабриках, чтобы до нуля снизить количество персонала. А идеи про безусловный базовый доход возникают именно из-за этого — что людей постепенно вымоет из-за автоматизации и надо чем-то их снабжать», — уверен он.

К тому же стоить подобные роботы, по мнению Ашманова, будут не меньше автомобиля, а значит, большинство людей просто не смогут купить их.

Маркетинг, а не визионерство

Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод согласился с тем, что пока проект антропоморфного робота Илона Маска больше похож на домашнюю игрушку, которая будет способна сделать мало полезного в быту. К науке же никакого отношения такая игрушка иметь не сможет.

«Роботу, который пытается стать антропоморфным, нужна очень сильная обратная связь, а Маск, скорее всего, не сможет этого сделать — он и для Tesla-то не может допилить автопилот. Маск делает такие заявления, когда у него начинаются какие-то проблемы в компании, чтобы капитализация скакнула вверх. А дальше через год об этом все уже забыли, он обещает другое», — подчеркнул эксперт.

Илон Маск — профессиональный маркетолог. Любое его действие сперва стоит оценивать как какой-то маркетинговый шаг, а не инженерный или визионерский. Он просто придумал еще одну хайповую тему, которую можно раскрутить Станислав Ашманов.

Владимир Венеров добавил, что единственной реальной полезной целью создания антропоморфного робота такого плана он видит отработку технологии, например, прямохождения, алгоритмов движения и так далее.

«Есть возможность, что на базе этого проекта что-то будет строиться, но в данном случае это, скорее, рекламная акция», — заключил он.