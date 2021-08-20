Раскрыты последствия изменения климата для регионов России

Южные регионы России при изменении климата столкнутся с дефицитом влаги и засухой как последствиями повышения температуры. Об этом заявил «360» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Отдельно он отметил, что ситуация в Крыму окажется самой тяжелой. Дефицит осадков при высоких температурах усугубит закупорка Северо-Крымского канала со стороны Украины. Это создаст проблемы для водной безопасности полуострова.

«Проблема дефицита влаги станет острой на полуострове, с одной стороны, с другой — увеличение температуры Черного моря будет приведет к тому, что ливни будут короткими, но интенсивными. Это то, что мы наблюдали в этом году», — рассказал Владимир Семенов.

В Ставропольском крае и Воронежской области волны жары при изменении климата приведут к засухе. Это плохо скажется на сельском хозяйстве, на котором держится экономика регионов. Кроме того, южные субъекты будут сталкиваться с волнами жары и недостаточным количеством дождей.

Накануне директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская перечислила регионы России, которые пострадают сильнее всего из-за последствий изменения климата. Она отметила, что основные изменения коснутся центральных и южных субъектов России с наиболее высоким процентом населения.

Владимир Семенов отметил, что общепринятой методики по оценке тяжести климатических изменений для российских регионов сегодня не существует.

«На мой взгляд, выбор во многом субъективен. Это не какая-то строго научная выверенная оценка», — заявил он.

Эксперт отметил, что не знает, по каким критериям проводились оценки. Сами риски должны оцениваться не только по климатическим изменениям, но также по плотности населения и инфраструктуре, которая присутствует в субъектах.

«Если бы взяли Красноярский край, то какие бы изменения ни были на севере, но людей там практически нет», — отметил он.

Владимир Семенов не исключил, что регионы представитель Росгидромета выбирал по численности населения.