Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

В Смоленской области три дня назад пропала годовалая девочка. Ребенка нашли живым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Подтверждаем — нашли девочку, вызвали скорую», — рассказали в ведомстве. Точной информации о ее состоянии пока нет.

Девочка 2019 года рождения пропала около села Шлыково Темкинского района Смоленской области утром 17 августа. Ее искали все это время круглые сутки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поисками девочки занимались три поисковых отряда, правоохранители, добровольцы, а также военные и водолазы.

Накануне в Тюмени нашли тело жестоко убитой девятилетней девочки, которая пропала 30 июня. Расследованием этого дела занялся сыщик сыщик Евгений Карчевский, который сумел выследить ангарского маньяка Михаила Попкова.