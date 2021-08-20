Шесть «квадратов» для инвалида. Кемеровчанин будет бороться за жилье в человеческих условиях

В Кемерове инвалиду вместо квартиры в аварийном доме предложили жилье площадью шесть квадратных метров, что не соответствует норме. А в старом доме для инвалида даже не оборудовали пандус.

Инвалиду-колясочнику Александру Бодулину из Кемерова предложили жилье площадью шесть квадратных метров. Пенсионер жил в аварийном доме, где нет пандуса, канализации и туалета. После того как местные СМИ рассказали об этом, началась проверка.

Бодулин живет не один, а с женой. Он возмутился предложением и отметил, что даже если сможет заехать туда на коляске, то не сможет развернуться на ней. Жить в таких условиях Бодулин отказался.

Его юрист рассказал, что такое жилье меньше нормальной нормы более чем в два раза. В действительности для пары пожилых положена квартира площадью 28 квадратных метров. Предложенное ЖКХ жилище напомнило ему комнату в общежитии с одной душевой и общим туалетом, в которой не будет условий для инвалидов.

Можно ли помочь инвалиду?

Ситуацию, в которую попал инвалид Александр Бодулин, нельзя назвать справедливой. Защищающий его юрист по корпоративному и медицинскому праву Алексей Мухин объяснил «360», что по договору социального найма пенсионеру обязаны предоставить специальную квартиру, которая подходит по ГОСТ для инвалидов-колясочников. Пока что адвокат и пенсионер не обращались в суд.

Мухин напомнил, что в доме отсутствуют вода и канализация, а ближайший туалет находится в 150 метрах от жилища.

Я сделал публикацию и вечером выложил в своих социальных сетях. Он вообще ко мне обратился. <…> Дом признали аварийным в 2019 году, а он живет в нем как инвалид-колясочник и спускается вот так по лестничным ступенькам Алексей Мухин.

На следующий день юристу позвонили из Следственного комитета Кировского района. Мухин также рассказал, что впервые увидел, чтобы прокуратура без обращения подключилась к решению проблемы. Теперь юрист и пенсионер будут вместе делать доверенность и обращаться в суд для предоставления квартиры.

«Я жду, чтобы был ответ от прокуратуры, что действительно есть нарушения со стороны администрации, что дом не просто инвалидный, но и непригодный для проживания инвалида-колясочника», — отметил Мухин.

При этом администрация в городе знает о ситуации с Бодулиным. Он стоит на учете в управлении социальной защиты населения, которое курирует инвалидов. Алексей Мухин уверен, что они могли, как надзорный орган, среагировать и сделать хотя бы пандус для дома.

Со второго этажа в инвалидной коляске

Александру Бодулину 69 лет, в 2016 году ему ампутировали ногу и дали вторую группу инвалидности, а через год сменили ее на третью. Пенсионер рассказал «360», что 20 лет проживает на втором этаже своего дома. Он отправился на собрание кандидатов в депутаты, на котором обсуждали ситуацию с аварийными бараками.

Пока что только мне предложили эти шесть «квадратов», прокуратура предложила и жилищный комитет администрации. Но это смех! Я на коляске, жена тоже больная, я ее не брошу Александр Бодулин.

По его словам, предоставленное жилище можно сравнить разве что с ямой или могилой.

Жить в предоставленном помещении будет непросто даже обычному человеку. Алексей Мухин отметил, что это общежитие старого типа, в котором туалет и душ в коридоре, а в последнем ступенька, на которую на коляске не въехать. По его словам, такие жилища раньше выдавали в качестве служебной квартиры.

Юрист Алексей Мухин напомнил, что в Кемеровской области норма 14 квадратных метров на одного человека — и это должно касаться также временного жилища.

Действия властей

В Кемерове прокуратура начала проверку соблюдения жилищного законодательства и законодательства о социальной защите граждан после публикации видео. Следственный комитет по Кемеровской области также начал доследственную проверку.

У городской администрации запросили сведения об условиях, в которых живет пенсионер. Вопрос об оснащении дома и постановке инвалида на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий начали решать.

В самой администрации Кемерова отметили, что Бодулин не состоял на учете граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении и не обращался с заявлением о принятии на учет. Выяснилось, что лестницы в доме не соответствовали нормативам, также не соблюдены нормы СНиП по наклону лестничных маршей. Из-за этого оборудование дома пандусами становится сложным.

Что делать в такой ситуации

Случай Бодулина может оказаться неуникальным. Мухин напомнил, что до публикаций СМИ и общественного резонанса не принимались никакие действия.

«Если им написать заявление, то я думаю, что будет обычная отписка: „Ждите переселения — и будет вам уже квартира“. А когда это произойдет, неизвестно. Здесь необходимо только в судебном порядке решать вопрос, только так будут работать законы», — отметил Мухин.

В такой ситуации стоит обратиться к «Программе реабилитации и абилитации инвалидов в дома», которая составляется индивидуально на каждого инвалида. Мухин подчеркнул, что в документе четко прописаны рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными средствами и приспособлениями.

Согласно документу, для инвалидов с нарушениями здоровья со стойкими расстройствами функций опорно-двигательного аппарата, которые также используют коляски, необходимо особое оборудование в жилище.