Путин сказал о конструктивной и деловой обстановке на переговорах с Меркель

Президент Владимир Путин сказал, что переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель прошли в конструктивной и деловой обстановке. По его словам, обсуждались перспективы развития отношений.

Меркель прибыла с визитом в Москву на переговоры с Путиным 20 августа. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — сказал Путин.

Во время встречи с канцлером российский лидер заявил, что Германия является одним из основных партнеров для РФ и в Европе, и в мире в целом.

«В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера», — отметил он, обращаясь к Меркель.

Канцлер поблагодарила Путина, заметив, что, несмотря на разногласия во мнениях, она считает хорошим показателем продолжение двустороннего диалога.

«Как я уже сказала, у нас есть о чем говорить: начиная с двусторонних отношений, потом, конечно, много вопросов международной повестки дня. <…> Конечно же, Афганистан, наши торговые отношения, наше сотрудничество», — добавила политик.