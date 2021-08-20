Указ, позволяющий вводить санкции против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2», подписал президент США Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, решение об ограничениях примет глава Госдепа или министр финансов.

В пресс-службе уточнили, что Байден сообщил Конгрессу, что новый указ направлен на укрепление энергобезопасности стран Евросоюза. Ограничения предусматривают блокировку счетов и активов иностранных компаний и лиц, связанных с российскими энергетическими проектами.

Как сообщило РИА «Новости», практически сразу после публикации указа глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о введенных санкциях против двух россиян и одного судна в связи с причастностью к работам над газопроводом «Северный поток — 2».



Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что до окончания строительства газопровода осталось 15 километров по морю.

Канцлер ФРГ заявила, что «Северный поток — 2» — это не двусторонний российско-германский проект, а европейский, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити труб, которые идут от России в Германию через Балтийское море. Из-за угроз США строительство остановилось почти на год и возобновилось в декабре 2020-го. По оценке оператора газопровода, укладку труб должны завершить в конце августа.

США и Германия заключили соглашение, что Вашингтон не будет чинить препятствий реализации проекта, но Берлин обеспечит продолжение поставок газа в Европу через Украину после 2024 года.