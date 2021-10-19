Большие новости 19 октября. Новые ковидные ограничения, выделенки против пробок и обыски ФБР у Дерипаски

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве по этой же причине ввели ряд новых ограничений. ФБР устроила обыски в доме российского бизнесмена Дерипаски в Вашингтоне. Шестиклассника, который устроил стрельбу под Пермью, отправили на лечение. Об этих и других событиях вторника, 19 октября, — в дайджесте «360».

Большие выходные против ковида

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести неделю выходных. Она считает, что нужно сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. С такой идеей Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она посоветовала работодателям перевести сотрудников старше 60 лет на удаленку — если они еще не сделали прививку от коронавируса. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что на фоне пандемии в регионах недостаточно просто ввести QR-коды.

Ковидные ограничения в Москве

Новые ограничения ввели из-за ситуации с коронавирусом в Москве. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 25 октября для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями начнет действовать домашний режим. Те, кто попадает в эту категорию, но ходит на работу, могут взять больничный. Не соблюдать ограничение смогут те, кто сделал прививку или переболел ковидом менее шести месяцев назад.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. В первую очередь отправить на удаленку рекомендуют невакцинированных и не переболевших ковидом сотрудников, а также тех, кто попадает в зону риска по заражению.

Лечение стрелка-шестиклассника

Шестиклассника, который устроил в школе в Пермском крае стрельбу, отправили на лечение. Его поместили в специальное медучреждение, где ему окажут психиатрическую помощь. Ранее мальчик рассказал правоохранителям, что не хотел никого убивать. Его отец в беседе с «360» подтвердил, что сына увезли в больницу. Однако он подчеркнул, что ему не дали с ним поговорить, а врачи не стали отвечать на какие-либо вопросы. Из-за этого мужчина не знает, когда его ребенка выпишут.

Выделенки против пробок в Подмосковье

Новые выделенные полосы для общественного транспорта позволят сократить число пробок в Московской области. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова во время встречи с губернатором Андреем Воробьевым. Она подчеркнула, что определены 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах — выявили 22 маршрута с пробками в 10 городских округах, в рамках первого этапа там появится 14 выделенок.

Избитого дагестанцами москвича выписали

Избитого в метро тремя дагестанцами Романа Ковалева выписали из больницы. Он рассказал, что его ждет восстановление — в течение 14 дней врачи запретили любые физические нагрузки. Кроме того, молодому человеку нужно каждый день делать различные процедуры. Он до сих пор принимает обезболивающее, потому что иногда травмы мешают спать.

Он рассказал, что получил поддержку от многих людей, в том числе и от дагестанцев. Они писали хорошие слова, не было никаких угроз.

Обыск ФБР у Дерипаски

ФБР начало обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. По данным телеканала NBC News, сотрудники бюро устроили обыски в доме российского бизнесмена в Вашингтоне. Рядом со зданием дежурят правоохранители, которые не пускают никого внутрь. При этом в самом бюро не стали подтверждать или опровергать ситуацию.