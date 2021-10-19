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    19 октября 2021, 13:11

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать?

    Замминистра транспорта Подмосковья Кротова: новые выделенные полосы для общественного транспорта решат проблему пробок

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Одна из мер для борьбы с пробками в Подмосковье — беспрепятственное движение общественного транспорта. Если появятся выделенные полосы, автобусы и маршрутки перестанут попадать в заторы. И тогда больше людей начнут ими пользоваться, отказавшись от личного транспорта. Это позволит сократить пробки на дорогах.

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать?

    Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложила первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

    «Если будут организованы выделенные полосы, то, как следствие, жители пересядут на общественный транспорт. И будет меньше пробок. В настоящий момент мы определили 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах. Это маршруты общественного транспорта, на которых пассажиры стоят в пробках», — отметила она.

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать? | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Кротова отметила, что сейчас выявили 22 маршрута с пробками в 10 городских округах Московской области. В рамках первого этапа будут организованы 14 выделенных полос. Семь полос сделают при помощи переразметки, еще семь — локальными уширениями. В основном это будет сделано в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском, Мытищах, Одинцове и Химках. При этом первые выделенки уже появились.

    «Мы расширили выезд с Расторгуевского на Варшавское шоссе, демонтировали „лежачих полицейских“ возле дома № 9 и установили светофор. Это дало нам возможность увеличить пропускную способность общественного транспорта и ликвидировать отстой грузовиков», — отметила на.

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать? | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Кротова добавила, что до 15 ноября там появится камера, которая будет фиксировать нарушения проезда по выделенной полосе.

    Еще две выделенки появятся до конца года — на улице Чистякова в Одинцове и улице Кирова в Химках.

    «Что это даст? В результате 15 тысяч пассажиров в сутки на пяти маршрутах почувствуют, как удобно и быстро доехать на общественном транспорте до точки», — отметила она.

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать? | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Жители сами могут решить, какие улицы нуждаются в появлении выделенных полос. Сделать это можно на «Доброделе», где с 15 ноября по 15 декабря пройдет голосование. Речь идет о тех районах, где полосы для выделенки будут забирать у автомобилистов.

    «Мы проведем эксперимент. То есть не будем сразу делать разметку. Сначала установим блоки на одну неделю, выделив полосу под автобусы, и посмотрим, как это работает, не привело ли это к ухудшению ситуации. Все решения примем вместе с жителями, пассажирами, автомобилистами», — пояснила Кротова.

    Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать? | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    «Интересный эксперимент. Но нам, конечно, важны не две дороги, а гораздо больше — несколько тысяч дорог. Но все происходит постепенно. Главное — действовать вдумчиво, чтобы жителям было удобно и они чувствовали результат перемен в положительную сторону, а не наоборот», — заключил Андрей Воробьев.