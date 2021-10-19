Выделенки для общественного транспорта решат проблему с пробками в Подмосковье: где их ждать?

Одна из мер для борьбы с пробками в Подмосковье — беспрепятственное движение общественного транспорта. Если появятся выделенные полосы, автобусы и маршрутки перестанут попадать в заторы. И тогда больше людей начнут ими пользоваться, отказавшись от личного транспорта. Это позволит сократить пробки на дорогах.

Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложила первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

«Если будут организованы выделенные полосы, то, как следствие, жители пересядут на общественный транспорт. И будет меньше пробок. В настоящий момент мы определили 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах. Это маршруты общественного транспорта, на которых пассажиры стоят в пробках», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

Кротова отметила, что сейчас выявили 22 маршрута с пробками в 10 городских округах Московской области. В рамках первого этапа будут организованы 14 выделенных полос. Семь полос сделают при помощи переразметки, еще семь — локальными уширениями. В основном это будет сделано в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском, Мытищах, Одинцове и Химках. При этом первые выделенки уже появились.

«Мы расширили выезд с Расторгуевского на Варшавское шоссе, демонтировали „лежачих полицейских“ возле дома № 9 и установили светофор. Это дало нам возможность увеличить пропускную способность общественного транспорта и ликвидировать отстой грузовиков», — отметила на.

Источник фото: телеканал «360»

Кротова добавила, что до 15 ноября там появится камера, которая будет фиксировать нарушения проезда по выделенной полосе.

Еще две выделенки появятся до конца года — на улице Чистякова в Одинцове и улице Кирова в Химках.

«Что это даст? В результате 15 тысяч пассажиров в сутки на пяти маршрутах почувствуют, как удобно и быстро доехать на общественном транспорте до точки», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

Жители сами могут решить, какие улицы нуждаются в появлении выделенных полос. Сделать это можно на «Доброделе», где с 15 ноября по 15 декабря пройдет голосование. Речь идет о тех районах, где полосы для выделенки будут забирать у автомобилистов.

«Мы проведем эксперимент. То есть не будем сразу делать разметку. Сначала установим блоки на одну неделю, выделив полосу под автобусы, и посмотрим, как это работает, не привело ли это к ухудшению ситуации. Все решения примем вместе с жителями, пассажирами, автомобилистами», — пояснила Кротова.

Источник фото: телеканал «360»

«Интересный эксперимент. Но нам, конечно, важны не две дороги, а гораздо больше — несколько тысяч дорог. Но все происходит постепенно. Главное — действовать вдумчиво, чтобы жителям было удобно и они чувствовали результат перемен в положительную сторону, а не наоборот», — заключил Андрей Воробьев.