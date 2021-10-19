«Дагестанцы писали хорошие слова». Избитого в метро Романа Ковалева выписали из больницы

Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в московском метро, выписался из больницы. Молодой человек рассказал «360», что ему еще предстоит восстановление, и поделился своими планами.

«Немножко все устаканилось. Лечение — хорошо. Меня под общий наркоз вывели, сделали две операции, на нос и на глазницу. Сейчас реабилитационный период. Сказали, еще отлежаться недели две, без физнагрузок, бани и тому подобное», — сообщил Ковалев.

Роману предстоят походы к терапевту. Больничный ему пока не закрыли. Дали рекомендации.

«Всякие процедуры несколько раз в день, по промыванию носа, плюс еще мазать, чтобы отеки, синяки поскорее прошли. Возможно, обезболивающее, потому что не всегда хорошо засыпаю, начинает побаливать», — сказал он.

Первые дни в больнице Роман отсыпался и читал книжки. Больше всего подарков за это время он получил от полиции метрополитена Москвы.

«Приезжал кто-то главный, я сейчас не помню. Он говорит, что тебе привезти. У меня вся куртка была в крови, ее должны были как вещдок забрать. Я говорю — куртка, наверное, у меня майка и все. На следующий день мне привезли куртку. Больше всего подарков от метро было. Потом еще подарили iPad», — поведал Ковалев.

Романа спросили, поступил бы он так же, если бы он знал, чем все обернется.

«Да, определенно. Я на это точно не рассчитывал. Думал, получу, но точно не внимание в таком количестве», — признался он.

Ковалев рассказал, что его поддержали многие люди, в том числе дагестанцы.

«Писали и дагестанцы хорошие слова. Угроз не было в принципе. Я согласен, это не в нацию упирается, не хочется всякие межнационалистические темы разводить, я против всего этого. Но они почему-то пишут: „Прости за наших, им по заслугам достанется“», — сообщил Роман.

Ковалев также рассказал, что ему предложили открыть собственный бар. В ближайшее время он обдумает эту идею.

Три дагестанца избили Романа Ковалева в вагоне метро Москвы после того, как он заступился за девушку. Это произошло 4 октября. Нападавших задержали и арестовали.