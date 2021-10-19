ФБР устроило обыск в доме бизнесмена Дерипаски

ФБР начало обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщила журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер в своем Twitter.

«ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы», — написала она.

По данным NBC, агенты ФБР внесли в здание осветительное оборудование. Рядом с домом российского бизнесмена дежурят правоохранители, которые не пускают никого внутрь. При этом в самом бюро не стали подтверждать или опровергать ситуацию.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию, касающуюся возможных расследований», — уточнили в ведомстве.

США ввели санкции против Дерипаски и восьми его активов в 2018 году. В январе 2019 года он договорился с американским Минфином о прекращении давления на En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Однако остальные пять активов бизнесмена и сам он продолжили оставаться в санкционных списках.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на Минфин США — он заявил, что потерял более семи миллиардов долларов из-за несправедливых мер. При этом в июне 2021-го суд отказал ему в иске с требованием отменить введенные санкции.