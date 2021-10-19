Устроившего стрельбу в школе под Пермью отправили на лечение

Шестиклассника, который устроил в школе в Пермском крае стрельбу, поместили в специальное медучреждение, где ему окажут психиатрическую помощь. Об этом сообщили на сайте СК по региону.

Мальчик дал следователям подробные показания. Он заявил, что никого не хотел убивать.

«Подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь», — сообщили в ведомстве.

По факту стрельбы в школе под Пермью ранее завели дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в Пермском крае нашли детей, о пропаже которых после стрельбы в школе сообщили родители, передавал RT.

У отца мальчика после произошедшего изъяли несколько ружей, написала «Газета.ru».

Ученик шестого класса 18 октября пришел в школу в поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края с охотничьим ружьем «Сайга», принадлежащим его отцу, которое он неким образом смог достать из сейфа дома. Мальчик успел произвести два выстрела, попав в дверь и стену. Осколком задело 11-летнего подростка, но больше никто серьезно не пострадал. Остановить малолетнего стрелка удалось директору школы, которая убедила мальчика бросить оружие.