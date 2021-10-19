Новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом в столице ввели новые ограничения. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 25 октября вновь начнет действовать домашний режим для москвичей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Они должны будут находиться по месту жительства или на садовых участках, однако прогулки и активность на свежем воздухе не ограничены.

При этом граждане, которые попадают в эту категорию, но продолжают работать, могут получить больничный. Москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями могут не соблюдать домашний режим, если они вакцинировались или переболели COVID-19 менее полугода назад.

Кроме того, с 25 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. Ограничение будет действовать четыре месяца — до 25 февраля 2022 года. В первую очередь работодателям рекомендовали переводить на дистанционный режим невакцинированных и не переболевших ковидом сотрудников, а также тех, кто попадает в зону риска по заражению.

«Исключение — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», — сказано в сообщении.