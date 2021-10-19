«Не дали поговорить с сыном». Отец подтвердил, что стрелявшего в школе под Пермью увезли в больницу

Шестиклассник, который устроил стрельбу из ружья в школе под Пермью, сейчас находится в больнице. Его увезли на обследования, однако о каких именно тестах идет речь — не ясно. Об этом «360» рассказал отец школьника.

Он подчеркнул, что всю информацию получил только от сотрудников правоохранительных органов. Больше ни с кем поговорить не получилось — даже с сыном.

«Я толком не понял. Мне ничего не сказали медики, которые его увезли — я пытался с ними поговорить. И с ним поговорить не дали, посадили в машину и увезли (в больницу — прим. ред)», — рассказал он.

Когда сына отпустят из больницы, он не знает. Мужчина отметил, что даже не знает, у кого можно получить эту информацию, потому что с ним никто не хочет говорить.

Отец школьника подчеркнул, что из его квартиры изъяли все оружие — и ружья, и патроны. Он добавил, что против него завели административное дело — за то, что допустил проникновение в сейф.

Ранее в СК сообщили, что мальчика отправили в специальное медучреждение, где ему окажут психиатрическую помощь. В ведомстве подчеркнули, что мальчик дал подробные показания. Он заявил, что не хотел никого убивать.

Кроме того, правоохранители завели дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Стрельба в школе под Пермью произошла 18 октября. Шестиклассник принес в учебное заведение охотничье ружье, которое принадлежало его отцу. Мальчик успел выстрелить два раза — пули попали в стену и в дверь. В результате осколками стекла ранило пятиклассника, больше никто не пострадал. Обезоружить школьника смогла директор школы.