Большие новости 19 августа: смерть тюменской школьницы, «нерусская» победа гимнастки из Израиля, радостный Крым

Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю школьницу нашли мертвой. Ее смерть пока вызывает слишком много вопросов. Гимнастка Линой Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде национальностью. А президент Украины Владимир Зеленский тешит себя надеждой, что украинскую власть в Крыму примут с радостью. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Нашли в мешке у заправки

В Тюмени после почти двух месяцев поисков обнаружили тело восьмилетней девочки — в мешке у заправки. Кто-то оставил мертвую школьницу рядом с озером Оброчным, в паре километров от ее дома.

Следствие предположило, что тело подбросили совсем недавно: местность не раз обыскивали. Возможно, девочка стала жертвой кого-то из соседей.

Почти сразу же после пропажи ребенка возбудили уголовное дело об убийстве. Потом — о халатности в отношении сотрудников органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. Погибшая девочка росла в неблагополучной семье.

Победила, потому что «нерусская»

Золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио досталось Израилю. Спортсменка Линой Ашрам, принесшая стране высшую награду, заявила, что победила в том числе благодаря своей непохожести на остальных.

«Я нерусская — и добиваюсь успехов», — добавила Ашрам.

На победу израильтянки в РФ отреагировали очень бурно. Впервые за 25 лет Россия осталась без золотых медалей на Играх в индивидуальном многоборье в гимнастике. У Дины Авериной — серебро, а у ее сестры-близнеца Арины — четвертое место.

Крым оживет с Украиной?

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление по поводу Крыма. В ходе встречи на острове Змеиный он заявил, что для «ментального» возвращения крымчан ничего не нужно делать. Якобы жители полуострова «с радостью» примут украинскую власть.

В Крыму, по словам Зеленского, поняли, каково жить без Украины. И только вместе с ней полуостров снова оживет.

Из роддома — с подарками

В Подмосковье при выписке из роддома мамам вручают подарочный набор. В него включили самые необходимые вещи для ребенка в первые дни его жизни.

Внутри яркого чемоданчика на колесиках — сертификат о профилактических прививках, дневник для записей о достижениях малыша, путеводитель по Московской области для молодых родителей с информацией о важных социальных объектах.

В наборе достаточно одежды: боди, ползунки, несколько видов комбинезонов, пара костюмов — и в нескольких размерах.

«Языковые рейды» в Казахстане

В Казахстане один за одним вспыхивают скандалы из-за проявлений бытового национализма. В Сети появились очередные кадры, где русским детям достается от сверстников-казахов или ребят постарше.

Однако побоями дело не ограничивается: в республике развернулось активное движение «языковых рейдов». Людей заставляют извиняться за незнание казахского на камеру. Тренд на дискриминацию русского языка начал распространяться и на другие страны Средней Азии.

Сложные судьбы одаренных детей

Во всем мире привыкли восхищаться вундеркиндами и ставить их в пример остальным. Однако судьбы гениальных детей зачастую трагичны. Им не хватает социальных навыков и целей в жизни, а многим уготовлена ранняя смерть.

Чего стоят истории советских вундеркиндов Паши Коноплева и Ники Турбиной. Известные сестры Князевы из 90-х смогли устроиться на работу только после получения докторской степени, уехали в США и наотрез отказываются общаться с российскими журналистами.

К одаренным детям причислили и англичанина Эндрю Халлибертона. В итоге он бросил учебу и устроился в «Макдональдс». Без малейшего понятия, что делать со своей жизнью.