Распаковка набора «Я родился в Подмосковье»: что внутри подарка новорожденным

Каждая подмосковная мама из роддома домой принесет не только самую главную ценность в ее жизни — ребенка, но и подарочный набор. Внутри — самые необходимыми вещи для малыша в первые месяцы его жизни. «360» заглянул внутрь набора и узнал, что подарит Московская область мамам.

Состав нового набора включает 53 предмета, которые положат в брендированную коробку на колесиках «Я родился в Подмосковье». Стоимость набора — около 20 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Сама коробка мятного цвета с надписью «Я родился в Подмосковье», она на колесиках и напоминает небольшой автобус. В будущем коробку может использовать ребенок для игрушек: она легкая и с ручками.

При открытии коробки в глаза сразу бросается папка «Мои первые документы». В ней лежат сертификат о профилактических прививках ребенка, дневник мамы, где можно отметить все достижения малыша. Все оформлено в ярком едином стиле. Также в помощь молодым родителям — путеводитель по Подмосковью. В нем находится вся информация о важных социальных объектах, которые могут им пригодиться.

Источник фото: телеканал «360»

Мама перед родами может не беспокоиться, во что одеть ребенка — в наборе много одежды. Здесь несколько боди, ползунки, несколько видов комбинезонов, пара костюмов. Причем есть несколько размеров, чтобы ребенок мог всем этим пользоваться, пока растет.

Для холодной погоды в набор положили комбинезон-трансформер и вязаный комбинезон. И, конечно, шапочки, царапки, носки и ползунки, слюнявчик.

В наборе есть четыре пеленки, полотенце-уголок, комплект постельного белья, одеяло.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы первые месяцы материнства были комфортными, мамам в помощь положили подогреватель детского питания, который позволит готовить ребенку смесь нужной температуры. Также в коробке можно найти две бутылочки для кормления, термометр для воды, электронный термометр, ножницы, спринцовку, назальный аспиратор, футляр для пустышек, набор из щетки и расчески, нагрудник, упаковку впитывающих пеленок, упаковку подгузников.

Кроме того, положили несколько погремушек, прорезыватель зубов и первую игрушку для малыша — мякиш комфортер-плюс. Он создан из натуральных материалов, первые полгода от него ребенок точно будет без ума.

Источник фото: телеканал «360»

В коробке много средств по уходу: шампунь, присыпка, кремы против раздражения, средства для купания, салфетки, ватные палочки и ватные диски. Это то, что всегда должно быть под рукой.

Источник фото: телеканал «360»

В наборе не забыли и про саму маму и ее послеродовое восстановление. Там есть гигиенические прокладки, крем для сосков, подтягивающий крем для тела, подушка для кормления, вкладыши лактационные на липучке.

Вся продукция, которая находится в подарочном наборе, сертифицирована.

Подарочный набор выдадут при выписке в любом роддоме или перинатальном центре. А если семья уже успела все приобрести и не хочет, чтобы многие вещи остались без внимания, вместо коробки можно получить 20 тысяч рублей. Заявление можно подать самостоятельно на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области в течение месяца после рождения ребенка.