Смерть девочки из Тюмени остается загадкой. Улик много, но зацепок нет

В конце июня в Тюмени пропала восьмилетняя девочка — вышла за шоколадкой и не вернулась. Ребенка искали всем городом почти два месяца, а 19 августа нашли ее тело в мешке у заправки. Помимо дела об убийстве завели еще одно — о халатности. За неблагополучной семьей могли недоследить органы опеки.

Найдена. Мертва

Тело восьмилетней Алисы (имя девочки изменено), завернутое в пакет, нашли в Тюмени спустя почти два месяца поисков. Девочку оставили недалеко от озера Оброчного примерно, в двух километрах от ее дома. Тело нашли сотрудники управляющей компании, которые косили траву рядом с АЗС. Сейчас в водоеме ищут орудие убийства. У дома, где жила Алиса, появился стихийный мемориал.

Следствие подозревает, что тело подбросили в течение последних трех дней, так как местность ранее не раз обыскивали. В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что это пропавший ребенок.

Алиса исчезла 30 июня — вышла из дома и не вернулась. Предположительно, ушла она около 11:00. В последний раз попала на камеры видеонаблюдения в круглосуточном магазине, куда зашла около 07:30 того же дня, но так ничего и не купила, сообщил Telegram-канал Life Shot. Как сообщило местное издание 72.ru, девочка могла уйти из дома, чтобы скачать игру через открытый Wi-Fi в соседнем доме, которым пользуются многие дети.

В полицию заявление от родственников пришло только к 03:00 — отец, по некоторым данным, весь день пил и не заметил пропажи дочери. По другой информации, отец работает грузчиком и думал, что девочка поехала к бабушке, поэтому не сразу хватился.

Алису искали не только сотрудники полиции, но и родственники, друзья, члены добровольческого поисково-спасательного отряда. Обыскивали весь город, в том числе и подвалы, и чердаки, а также 80 километров прилегающих деревень. Один из участников поисков, Евгений, рассказал «360», что им поступало огромное количество звонков от местных жителей, которые видели детей, подходящих под ориентировки на Алису или просто в похожей одежде.

Обращались даже местные гадалки и ясновидящие, которые якобы могли рассказать, куда пропал ребенок. В конце концов волонтеры обрабатывали даже такие звонки, потому что ни улик, ни зацепок не было почти два месяца. Но умер ребенок, по словам источника Ura.ru, около недели назад. Где Алису могли держать больше месяца, пока не известно.

Неблагополучное окружение

Район Лесобаза, по словам Евгения, считается одним из самых криминальных в Тюмени. Обычно Алиса жила с бабушкой, братом и сестрой в другом районе, а в Лесобазу приехала к отцу на летние каникулы. Сначала следователи якобы пытались найти ребенка по телефону, но отец отнял у нее SIM-карту, говорится в публикации Life Shot.

С июля на время поисковых мероприятий, утверждает 72.ru, брата и сестру Алисы поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», где с ними работают психологи по просьбе семьи. Матери, как объяснил доброволец, у детей не было — ее лишили родительских прав, с тех пор ее не видели.

По некоторым данным, Алиса часто гуляла одна, без присмотра, ходила на речку — ни отец, ни бабушка за ней не следили. Более того, некоторые СМИ сообщают, что у бабушки якобы были проблемы с алкоголем — семью в целом называют проблемной. Одна из участниц поисков, пожелавшая остаться анонимной, рассказала «360», что семья якобы дала подписку о неразглашении материалов дела, поэтому не общается с прессой.

В социальных сетях пишут, что отец Алисы отбывал наказание за убийство, когда в 2016 году мать бросила детей, а бабушка смогла забрать их из приюта. В 2019-м он освободился и взял детей к себе — старшим 18 и 15 лет, а Алисе, как и ее брату-двойняшке, должно было исполниться девять в субботу.

Под подозрением

По некоторым данным, следователи предполагают, что девочка могла стать жертвой кого-то из соседей. Telegram-канал «112» сообщал, что под подозрением оказался один из жителей района — совсем недавно он затащил девятилетнего мальчика в подвал и надругался над ним. Ранее мужчина был судим по статье об убийстве. Однако, по данным издания Ng72.ru, подтверждений его причастности к пропаже и гибели Алисы так и не нашли.

Другой подозреваемый попал в поле зрения полиции из-за своего странного поведения. На следующий день после пропажи Алисы житель дома, где она, предположительно, собиралась ловить открытый Wi-Fi, поджег свои вещи и выбросился из окна. Волонтеры, заметившие случившееся, рассказали, что полиция не разрешила им осмотреть место поджога.

В социальных сетях также появилась информация об ориентировке на белый автомобиль с разбитой передней фарой, который якобы часто появлялся во дворе Алисы. Но официальных подтверждений этому нет.

Также местная жительница выдвинула версию о том, что к пропаже Алисы мог быть причастен некий Поль Григье де Женотье. Пенсионер якобы уже подозревался в совращении детей вместе с двумя своими приятелями. Его якобы неоднократно видели во дворе, где жила Алиса, перед ее исчезновением.

Еще в начале поисков губернатор Тюменской области обещал полмиллиона за ценную информацию об Алисе, а МВД позднее — еще миллион. Однако в итоге тело нашли случайно, а никто из обращавшихся помочь следствию в поисках не смог.

Сейчас в отношении сотрудников органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело о халатности. Дело об убийстве было возбуждено почти сразу после заявления о пропаже ребенка. Над делом продолжает работать полиция. По некоторым данным, расследование будет вести Евгений Карчевский, поймавший ангарского маньяка.