Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму «с радостью» примут украинскую власть. Такое мнение он выразил в интервью журналистам местных СМИ.

Встреча прошла на острове Змеиный. Говоря о Крыме, который украинские власти считают своей территорией, Зеленский заявил, что для «ментального» возвращения крымчан ничего делать не потребуется, потому что жители полуострова никогда не считали себя русскими, сообщило «Новое время».

«Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с „октябрятским значком“, кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться», — добавил он.

По словам Зеленского, он помнит еще по своей работе в студии «Квартал 95», что местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане.

«Тогда как российские звезды всегда говорили: „Очень приятно у вас быть в Крыму“. Поэтому ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. <…> Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — добавил он.

Ранее президент Украины заявлял, что считает полуостров своей землей, потому что любит Крым, бывал там и ел рапанов. В ответ крымские политики заявили, что Зеленский может приехать туда, но только в качестве туриста.