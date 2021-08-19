Русских детей снова обидели в Казахстане. Национальность оборачивается против них в ссорах

Скандалы из-за проявлений бытового национализма в Казахстане все чаще оказываются на слуху. Появилось два новых видео, на которых русских детей обижают сверстники-казахи или ребята постарше: на одном мальчика просто бьют, на другом заставляют есть землю.

Наших бьют

Из Казахстана снова пришли тревожные новости: в интернете появилось два ролика, на которых местные избивают русских детей. На первом, по одним данным, дело происходит в Илийском районе, по другим, — в Астане. С русским мальчиком дерутся сверстники, но когда он дает сдачи, к драке подключается юноша постарше и бьет ребенка ногой. В этот момент другой ребенок заступается за упавшего русского мальчика, на чем съемка заканчивается.

На втором видео молодой человек накладывает ребенку в руки кирпичи, пинает, а потом заставляет есть землю. По некоторым данным, над мальчиком издевались давно: кирпичи клали на спину, а в рот запихивали песок.

Детские драки случаются везде — в России, Казахстане и других странах мира. Но в некоторых странах СНГ национальность — русский — становится для ребенка «отягчающим фактором» и дает обидчикам повод провоцировать конфликты.

Реакция сверху

Начальник полиции Алматы Серик Кудебаев рассказал «360», что взял ситуацию с унижением русского ребенка под личный контроль. Ответственных за истязание мальчика уже нашли — это оказалась семья из города Сарканд Алматинской области. Супруги в прошлом году взяли под опекунство троих братьев семи, девяти и 14 лет. Средний ребенок и оказался пострадавшим — над ним издевался 17-летний родной сын супругов-опекунов.

Обидчика ребенка уже поместили в изолятор временного содержания, а полиция открыла досудебное расследование по факту истязания ребенка. Супругов по решению комиссии по защите прав несовершеннолетних лишили опекунства, а троих детей определили в Центр адаптации.

А вот дело с ребенком из Илийского района обстоит хуже: его мать заявила, что за избиение сына никого не наказали, а в полиции заявление принимать отказываются. Хотя журналист Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что местная полиция проводит сбор материалов «для принятия мер воспитательного характера».

Родителей 14-летнего юноши (по другим данным, ему 16 лет), который бил ребенка ногой, обещают привлечь к административной ответственности. При этом дети и родители якобы «помирились между собой и претензий друг к другу не имеют».

«Языковые рейды»

Помимо избиения русских детей в странах СНГ на территории Казахстана развернулось активное движение «языковых рейдов». Блогер-националист Куат Ахметов на своем канале в YouTube начал выкладывать ролики, на которых казахи заставляли людей извиняться за незнание казахского языка. Причем тренд на дискриминацию русского языка и русскоговорящего населения постепенно распространяется и на другие страны Средней Азии.

Беспредел Куата Ахметова уже начал вызывать серьезные опасения среди россиян — на его действия почти никак не реагировали. Одним из ответов российских дипломатов стало решение запрещать таким националистам въезд на территорию РФ. Однако в глазах общественности такое ограничение не было достаточно жестким. Действительно, случаи унижения русскоговорящего населения продолжились.

Накануне в Казахстан с официальным визитом приехал премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе переговоров с казахским премьером Мишустин отметил «внимательное отношение к русскому языку», который все еще является официальным в стране.

По неподтвержденным данным, на Ахметова завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни — якобы об этом рассказал он сам. Блогера якобы весь день держали на допросах из-за приезда «русского премьера» и настоятельно рекомендовали закрыть канал с унижениями носителей русского языка. Официальных подтверждений этому получить не удалось.

Что почитать:

— Бытовой национализм в Киргизии и Казахстане назвали старой проблемой. Но Россия больше не будет спускать его с рук

— «Языковые рейды» — признак новой волны национализма. Казахстан ждет судьба Украины?

— Москвички обругали соседок с азиатской внешностью. Это запустило флешмоб о дискриминации народов в России