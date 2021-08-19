Ноша одаренных детей. Истории вундеркиндов зачастую заканчиваются плохо

К вундеркиндам всегда приковано повышенное внимание: ими восхищаются, о них пишут, их ставят в пример. Но часто после пика славы судьба гениальных детей складывается не лучшим образом: ранняя смерть, отсутствие социальных навыков и целей в жизни. Специалисты считают, что одаренных от природы детей сейчас мало, а родители пытаются реализовать свои амбиции и вырастить гениев.

Российские СМИ широко освещают историю девятилетней Алисы, которая окончила школу в восемь лет и успешно сдала ЕГЭ по нескольким предметам. Девочка не поступила на бюджет МГУ, но будет учиться платно на факультете психологии. Такие дети, как Теплякова, — большая редкость, они всегда приковывали к себе внимание. Но, как показывает практика, дальнейшая судьба вундеркиндов далеко не всегда складывалась удачно.

Павел Коноплев

В советские годы многие восторгались вундеркиндом Пашей Коноплевым. Он с раннего детства демонстрировал аналитические способности и поражал свою мать, написал «Мел». В шесть лет Паша сдал тест на IQ, и его результат составил 142 балла. В отличие от многих вундеркиндов, он не был замкнутым и асоциальным и охотно играл с другими детьми во дворе.

Его способности подтвердила известный детский психолог Виктория Юркевич, изучавшая вундеркиндов. И порекомендовала перевести ребенка из первого в четвертый класс.

Коноплев окончил школу в 15 лет и в 18 уже стал депутатом районного совета, а через год поступил в аспирантуру. Но в 19 лет жизнь юного гения наполнилась неприятностями. Он начал впадать в депрессию, страдать из-за срывов и даже накладывал на себя руки.

Во время распада СССР родители отправили вундеркинда обследоваться в Центр психического здоровья РАМН. По словам его матери Натальи Коноплевой, в клинике Павлу давали тяжелые препараты, которые привели к тромбозу.

В последние 10 лет жизни о Павле Коноплеве было известно мало. Он умер в 29 лет: по одним данным, от тромбоэмболии легочной артерии, по другим, в психиатрической больнице.

Ника Турбина

Другим чудо-ребенком, о котором многие знали в СССР, была юная поэтесса Ника Турбина (настоящая фамилия — Торбина), написал сайт kp.ru. Ее талантом восхищались известные поэты Юлиан Семенов и Евгений Евтушенко. Последний снял Нику в фильме «Детский сад». За стихи на фестивале в Венеции ее наградили «Золотым львом», который до нее получала Анна Ахматова.

Со временем слава Ники начала угасать, и в подростковом возрасте у нее случился нервный срыв. Ника Турбина стала невротиком и начала прикладываться к алкоголю. В возрасте 27 лет она выпала с подоконника пятого этажа и разбилась насмерть.

Если способности ее соотечественника Павла Коноплева подтверждали тесты и экспертизы, то к раннему творчеству девочки некоторые относились со скепсисом. Биограф Александр Ратнер в книге «Тайны жизни Ники Турбиной („Я не хочу расти…“)» написал, что многие стихи создала не она, а ее мать и бабушка. В каком-то смысле девочка стала их проектом — на это намекала даже смена настоящей фамилии Торбина на более благозвучную Турбина. Ратнер не исключил, что ее мать пыталась так реализовать себя.

По распространенной легенде, Ника якобы разговаривала с Богом и слышала звук, который превращался в слова и строки. На самом же деле девочка из-за психического нездоровья кричала по ночам, а ее матери, нереализованной поэтессе, эти слова напоминали строки стихов. Она записывала их и трансформировала.

В какой-то момент родные начали подталкивать Нику к самостоятельному творчеству, и когда у нее прорывались строчки, мать почти выжимала стихотворения. Иногда даже не пускала гулять, пока та не напишет несколько строк.

Настроение некоторых стихов Ники не соответствовало тому, что обычно чувствует маленькая девочка. Мать также учила Нику, как правильно декламировать стихи и держаться на сцене.

Сестры Князевы

В 90-е на смену советским вундеркиндам пришли сестры Князевы. В 15 и 13 лет они поступили в Финансовую академию при правительстве РФ и стали самыми юными аспирантками в мире. Девочки публиковали свои научные работы и выучили несколько языков, написал сайт «Московский комсомолец».

На контакты с прессой они шли только с позволения матери, которая заявляла журналистам, что разговор состоится в письменной форме и по электронной почте, а менять какие-либо слова запрещено. В интервью Князевы говорили, что главное в жизни — учеба и карьера.

Об их дальнейшей судьбе удалось узнать благодаря помощи однокурсников. Выяснилось, что девочки столкнулись с безработицей, поскольку нигде не брали на работу детей, хотя и очень умных. Только после получения докторской степени сестры начали читать лекции американским студентам в университете штата Нью-Йорк.

Сокурсники рассказали, что девочки всегда были замкнутыми и не общались с остальными учащимися. Отмечали, что все реплики сестер похожи на зазубренные ответы, а не на собственные мысли. Некоторые однокурсники не исключают, что сестры-вундеркинды — это проект родителей, которые натаскивали их на обычное заучивание.

Сейчас сестры живут в Бостоне и наотрез отказываются общаться с российскими журналистами.

Эндрю Халлибертон

Англичанина Эндрю Халлибертона также причислили к одаренным детям. До того, как ему исполнилось два года, Эндрю мог распознавать цифры и буквы в телевизионных шоу, написал The Guardian.

Его родители удивлялись и боялись, что ребенок гиперактивен. Они отвели его к врачам. Позднее в нем распознали потенциал, снабдили наставником и компьютером. Но сам Эндрю не был рад этому.

Он жаловался на испорченное детство и на то, что не мог гулять так же часто, как и другие дети. Он признался, что даже не умеет кататься на велосипеде.

Когда Эндрю исполнилось восемь лет, директор школы обзвонил другие учебные заведения города, чтобы найти место, где мальчик смог бы изучать математику на более высоком уровне. В итоге в свои девять он учился вместе с 13-летними подростками.

Но Эндрю не чувствовал давление из-за этого. Его больше волновало то, что учителя и родители ожидали от него высот. А пристальное внимание СМИ пугало еще больше.

Учеба в вузе оказалась слишком проста и разочаровала юное дарование. Он бросил учиться и устроился работать в «Макдональдс». Без малейшего понятия, что делать со своей жизнью.

Проблемы вундеркиндов

Одаренные дети рождались во все времена, а о природе их появления спорят до сих пор. Детский психолог и педагог Дарья Дугенцова рассказала «360», что в современном обществе принято считать, будто детская гениальность — это генетическая предрасположенность. Но генетики доказали обратное.

Родители в XXI веке чаще хотят вырастить гениев. Вундеркиндов от природы сейчас очень мало Дарья Дугенцова.

Психолог отметила, что взрослые таким образом пытаются возместить свои неудачи и направляют вид деятельности детей так, чтобы в будущем ими восхищались окружающие.

Но нередко бывшие вундеркинды заканчивают жизнь трагично либо отдаляются от общества. ВОЗ даже включила таких детей к группе поведенческого риска. Это может объясняться тем, что мозг вундеркиндов развивается не постепенно, а слишком быстро. Дарья Дугенцова отметила, что каждый возраст нацелен на определенную стадию развития.

«Когда у вас ребенок в пять лет занимается физикой, а ему нужно идти в сад и знакомиться с другими людьми и учиться общаться, то, <…> естественно, социализация у него страдает», — заверила психолог.

Именно поэтому вундеркинды разочаровываются в своем занятии, становятся отшельниками или бросают ту деятельность, которой они посвятили всю жизнь.

«Когда они вырастают и ими перестают восхищаться, родители уже не могут пропихнуть своего ребенка куда-то. <…> И они понимают, что они обычные, но при этом лишены каких-то социальных связей», — отметила специалист.

По ее словам, поэтому вундеркинды зачастую лишены социальных связей и не могут найти общий язык и заговорить с незнакомым человеком. Ведь детство — именно то время, когда мы учимся заводить друзей и общаться. И не стоит отнимать у детей это время, чтобы им не пришлось жить с последствиями.