Гимнастка Линой Ашрам объяснила победу на Олимпиаде своей национальностью

Израильская гимнастка Линой Ашрам, которая получила золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, объяснила свой успех. Она заявила, что ей помогают выигрывать ее происхождение и то, что она нерусская.

«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая, как все. Я нерусская — и добиваюсь успехов», — сказала Ашрам. Ее процитировала газета Israelhayom.

Израильтянка 7 августа завоевала золото на Олимпиаде в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, что вызвало бурную реакцию в России. Ведь это первый за 25 лет случай, когда РФ осталась без золота Игр в индивидуальном многоборье в гимнастике. Дина Аверина получила серебряную медаль, ее сестра-близнец Арина стала лишь четвертой.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова назвала такое судейство несправедливым. По ее словам, российским представителям необходимо написать обращения к главе МОК Томасу Баху, поскольку попраны олимпийские правила и традиции.