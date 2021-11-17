Большие новости 17 ноября. Убивающий коронавирус препарат, полмиллиона для казанского стрелка, отравление незамерзайкой

Российские ученые разработали препарат, убивающий коронавирус — в том числе «дельта»-штамм. Отравившиеся в Казани студенты по ошибке выпили незамерзайку вместо купленного с рук алкоголя. Фанаты казанского стрелка Ильназа Галявиева собрали 500 тысяч рублей на его адвокатов. Пациентов с ОРВИ начнут тестировать на коронавирус в обязательном порядке. Об этих и других новостях 17 ноября — в дайджесте «360».

Убийца коронавируса

Российские ученые разработали препарат, убивающий коронавирус. Его создали специалисты Института молекулярной биологии РАН. Высокоэффективный препарат может обезвредить разные штаммы коронавируса, в том числе его вариант «дельта».

Его удалось создать на основе тест-систем для анализа коронавируса, которые разработали в прошлом году. Высокую эффективность препарата уже подтвердили — за счет экспериментов в культуре клеток человека и опытах на зараженных коронавирусом хомячках.

Полмиллиона от фанатов для казанского стрелка

Поклонники Ильназа Галявиева собрали для него 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут для адвокатов казанского стрелка. На средства сперва наняли московского адвоката Алексея Васильева, а затем — защитника Владимира Богдана. С ними заключил контракты отец Галявиева.

При этом собранной суммы недостаточно, чтобы покрыть полную стоимость их услуг. Поэтому поклонники стрелка продолжают сбор средств.

Пациентов с ОРВИ ждет тест

Все пациенты с ОРВИ будут обязательно проходить тесты на коронавирус. Это позволит медикам не упустить людей с более опасной инфекцией, чем у остальных. Главный санитарный врач страны уже выпустил постановление. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также подчеркнула, что сейчас в России зафиксировали снижение заболеваемости — как ковидом, так и гриппом и ОРВИ.

Незамерзайка вместо спирта

Отравившиеся в Казани студенты перепутали спирт с незамерзайкой. Молодые люди собирались отмечать день рождения друга и купили пятилитровую канистру алкогольного напитка у частника. Однако в багажнике лежала другая бутыль — с незамерзающей жидкостью. Из-за внешнего сходства студенты перепутали канистры и по ошибке выпили незамерзайку вместо спирта.

В бутыли из-под незамерзайки обнаружили следы метанола — он составлял 30% жидкости. При этом в бутыль с алкоголем, по предварительным данным, следов метанола не нашли.

Депутата обвинили в растлении ребенка

Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова заподозрили в растлении ребенка и задержали. Во время поездки в Хабаровск его машину остановили сотрудники ДПС, после чего подключились силовики. В его квартире также провели обыск, заподозрив в том, что депутат показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и пояснял его назначение на базе отдыха во Владивостоке.

Памятник Чайковскому открыли в Клину

Новый памятник Петру Чайковскому появился в детской школе искусств (ДШИ) в Клину. Создатель скульптуры рассказал, что вдохновлялся шестой симфонией композитора. На открытии присутствовали ученики, их родители, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.