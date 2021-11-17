Российские ученые разработали препарат, убивающий коронавирус

Специалисты Института молекулярной биологии РАН разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус, в частности его вариант «дельта». Об этом сообщил директор института академик Александр Макаров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий.

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе „дельта“ и „гамма“ варианты», — отметил он.

Макаров подчеркнул, что высокую эффективность нейтрализации коронавируса подтвердили экспериментами в культуре клеток человека. Также успешным оказалось использование антител на заболевших ковидом хомячках, которым их вводили. Ученые подобрали дозу антител, которая снижает вирусную нагрузку в 100 тысяч раз. Этот эффект не уступает результатам применения американского препарата «Регенерон».

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев подчеркнул, что считает оправданной меру введения системы QR-кодов в России. Он призвал россиян взглянуть на опыт других стран и отметил, что при низких темпах вакцинации от коронавируса показатели заболеваемости и смертности остаются высокими.