Новый памятник Чайковскому появился в Клину. Здесь композитор создал свою знаменитую симфонию

Памятник Петру Чайковскому появился в носящей его имя Детской школе искусств (ДШИ) в Клину. Создатель скульптуры Илья Дюков рассказал, что во время создания вдохновлялся шестой симфонией композитора. На церемонию открытия вместе с ним приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и музыкант Юрий Башмет. ​

Как создавался памятник

Воробьев поприветствовал школьников и их родителей.

«Наша встреча посвящена открытию памятника великому композитору. Я должен сказать слова благодарности и скульптору, который смог это великолепно воплотить и конечно тем добрым людям, меценатам, которые думают, заботятся и о Подмосковье, и о других субъектах РФ. Поэтому я хочу пожелать всем нашим детям, которые учатся здесь, а это больше двух с половиной тысячи человек, чтобы они реализовали, нашли себя», — сказал Воробьев.

Он добавил, что мамы, папы, бабушки и дедушки будут радоваться их достижениям. Воробьев пожелал успехов всем учащимся. Скульптор Илья Дюков рассказал «360», как создавал памятник.

«Художественный образ навеян творчеством самого Петра Ильича Чайковского, я вдохновлялся его шестой симфонией — его последним монументальным произведением, которое было создано здесь, в Клину, и которое явилось, итогом всей его творческой деятельности. Он изображен в момент репетиции, когда вот-вот он взмахнет дирижерской палочкой и появятся звуки», — объяснил он.

Рядом с Чайковским изображен пюпитр, на котором муза с лирой. Верхняя часть постамента, по его словам, выполнена из бронзы, нижняя — из гранита. Высота памятника — восемь метров. На работу ушло около трех месяцев.

У скульптора были и другие идеи — например, изобразить Чайковского не в полный рост.

«Но в итоге я пришел к выводу о том, что именно такой образ больше соответствует. Музыка Петра Ильича она же очень классична, поэтому образ классичен. Он предстает как живой классик», — заключил Дюков.

Важно для детей

Музыканту Юрию Башмету понравился новый памятник Чайковскому.

«Мне сказали, что это подарок Фонда Тимченко. Я с ним знаком, но не знаю, что это он оплатил и подарил городу. Так что низкий поклон ему, и конечно, губернатору, Министерству культуры Московской области. Люди думают о хорошем и делают хорошие вещи», — сказал он.

Башмет отметил и саму Детскую школу искусств и то, что в Клину проходит музыкальный фестиваль.

«В школе проходят не только учебные занятия, но и работает академия музыкальная. Несмотря на наши сложные времена, должен сказать, что жизнь продолжается и наоборот, фокусируем внимание на главном — на том, в каком состоянии находится душа человека, особенно, с детства», — отметил музыкант.

Он отметил важность того, что приходящий в школу ребенок первым делом видит именно Петра Чайковского.

Детская школа искусств имени Петра Чайковского в Клину открылась после реконструкции в начале 2020 года, там появился новый корпус. В ней учатся дети с первого по 11 классы. Половина из них — на бюджетной основе, вторая половина - платно.