Пациентов с ОРВИ начнут тестировать на коронавирус

Все пациенты с ОРВИ будут обязательно проходить тесты на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», — отметила она.

Попова подчеркнула, что в России зафиксировали не только снижение заболеваемости ковидом, но и спад новых случаев заражения ОРВИ и гриппом. Она отметила, что этого удалось добиться благодаря общим мерам профилактики — в том числе нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября. Свой эффект дают все меры, но главное — увеличение числа вакцинации.

Она также отметила, что систему QR-кодов используют в 77 субъектах России. Попова подчеркнула, что это дает хороший эффект. Ранее глава Роспотребнадзора отметила, что необходимости закрывать российские границы в условиях эпидемической обстановки нет.