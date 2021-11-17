Отравившиеся в Казани студенты перепутали спирт с незамерзайкой

Студенты, которые отравились метанолом в Казани, выпили незамерзайку. Они перепутали две похожие бутылки в багажнике, взяв жидкость вместо купленного алкоголя. В самом спирте метанола не обнаружили. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Следователи уточнили, что 16 ноября в больницы Казани попали 13 молодых людей 1999–2003 годов рождения. Врачи диагностировали у них признаки отравления метанолом — их состояние оценивают как среднее и тяжелое. По данным правоохранителей, студенты отмечали день рождения друга в ночь с 15 на 16 ноября. Праздновали 18 человек, но «алкоголь» пили только 14 из них. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Следователи установили, что за день до торжества один из студентов купил через знакомого спиртосодержащую жидкость в пластиковой пятилитровой бутылке.

«В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в багажнике автомобиля находилась того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили», — уточнили в ведомстве.

Бутыль с алкоголем изъяли — по предварительным данным, там не нашли следов метанола. При этом в бутыли из-под незамерзайки их обнаружили. Сейчас следствие проводит генетические и химические экспертизы, расследование продолжается. Уже допросили четверых человек 1990–2000 годов рождения, которые продали студентам алкоголь.