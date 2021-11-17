Приморского депутата заподозрили в растлении ребенка. В Сеть тут же утекли сомнительные фото

Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова заподозрили в растлении ребенка и задержали. Сам член КПРФ отрицает свою причастность и даже объявил голодовку. По предварительным данным, задержание связано с событиями 2018 года, произошедшими на базе отдыха во Владивостоке. Друзья задержанного уверены: дело тут в женщине, а не в ребенке.

Задержание Самсонова

Утром 17 ноября во Владивостоке был задержан депутат КПРФ Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов. Во время поездки в Хабаровск его машину остановили сотрудники ДПС, после чего подключились силовики. Руководитель партийной фракции Анатолий Долгачев сообщил, что полицейские провели обыск в квартире Самсонова.

Долгачев также рассказал, что силовики не позволили присутствовать при обыске жене депутата, закрыв дверь перед ней и корреспондентами СМИ, которые стояли в коридоре.

Позже Следственный комитет РФ по Приморскому краю сообщил, что в отношении депутата Заксобрания возбуждено уголовное дело. Он проходит по статье о «действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Самсонова заподозрили в том, что на базе отдыха во Владивостоке он показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и пояснял его назначение.

Самсонов отрицает все обвинения в растлении малолетнего. Адвокат задержанного депутата Наталья Касилова сообщила, что ее клиент объявил голодовку.

«Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали», — сказала Касилова. Она также добавила, что в деле идет речь о событиях 2018 года.

Во время следственных действий депутат почувствовал себя плохо, поэтому к зданию Следственного комитета приезжала скорая помощь.

Как написал Telegram-канал Amur Mash, свидетели по делу на детекторе лжи подтвердили, что подозреваемый депутат Заксобрания Приморья показывал ребенку фаллоимитатор. Пострадавшего мальчика тоже допросили, сейчас ему назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Самсонов же от допроса на детекторе лжи отказался.

Следственный комитет России показал кадры допроса Самсонова

Версия друзей депутата

Приморский сайт VL.ru написал, что в материалах уголовного дела фигурирует жалоба женщины, у которой ранее уже были претензии к Самсонову. О том же РИА «Новости» сказал и первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев, который назвал обвинения в адрес Самсонова чернухой.

По версии друзей депутата, конфликт разгорелся из-за палаточного лагеря на побережье бухты Лазурной. Это бесплатная территория для отдыха, которую обустроил Самсонов с друзьями. Собеседники издания рассказали, что со временем Самсонов выбрал управляющую лагерем.

«Однако спустя какое-то время Артем узнал, что она стала продавать места для отдыхающих, хотя место до этого было бесплатным, и вообще, это муниципальная земля», — процитировало издание одного из друзей задержанного.

Собеседники издания уверены, что именно эта женщина написала жалобу на депутата.

В Сети уже появились фотографии, сделанные, предположительно, на пляже в этом лагере. На них похожий на Самсонова мужчина снялся почти обнаженным вместе с друзьями.

Вместе с этим снимком распространяют и фотографии с отдыха с алкоголем. На одном из снимков женщина держит искусственный фаллос.

Дорога из программиста в директоры

Артем Самсонов — уроженец Владивостока, родился в 1974 году. Отец депутата — профессор, доктор технических наук, мать — экономист. После учебы в школе поступил в Дальневосточный государственный технический университет и в 1996 году получил диплом инженера-математика, сообщил сайт Заксобрания Приморья.

Отработал два года учителем информатики в городском Учебно-производственном комбинате. После этого Самсонов занялся разработкой программного обеспечения для обслуживания расчетных пластиковых карт. Постепенно он вырос в должности от программиста до технического директора.

В 2000 году Артем Самсонов основал компанию «Пионер», которая занимается автоматизацией деятельности предприятий на базе системы программ 1С. Также активно занялся защитой авторских и смежных прав, стал учредителем Антипиратского общества Приморского края, рассказал сайт «Золотой Рог».

Скандальная партийная карьера

Еще во время учебы в школе Самсонов был секретарем комсомольской организации. В 2009 году вступил в ряды КПРФ, со временем стал секретарем местного отделения партии. В 2011 году Артем Самсонов был впервые избран депутатом Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 3 Ленинского района Владивостока.

С начала партийной деятельности Самсонов начал активно участвовать в протестных акциях, многие из которых сам и организовал. Защищал права автомобилистов ездить с правым рулем, протестовал против смены часовых поясов и подарил мэру Владивостока лопату, намекнув на плохую уборку улиц, рассказал сайт «Дром».

Самсонов устраивал голодовку и читал правоохранителям рубаи Омара Хаяма. На данный момент политик — депутат Заксобрания края от КПРФ седьмого созыва. В сентябре этого года он участвовал в выборах в Госдуму и получил второе место в своем округе.